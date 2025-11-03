°
3 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Agua Potable Jujuy SE
Ledesma
Seguridad Vial
Rodolfo Tecchi
Mariano Moreno
Paraje Dos Morros
Luck Ra
Horror en Londres
Gimnasia de Jujuy
Abra Pampa
Policiales

Tras la eliminación de Gimnasia, vandalizaron el 23 de Agosto y agredieron a policías

Por los incidentes ya hay nueve personas demoradas.

Lunes, 03 de noviembre de 2025 11:27

 Luego de la caída 1-0 ante Deportivo Madryn (0-4 en el global), un grupo de personas generó disturbios, vandalizó las paredes del estadio y agredió a efectivos policiales, lo que resultó en la demora de nueve individuos.

De acuerdo con la información confirmada por Pablo Herrera Silvetti, vocero de la Policía, los incidentes comenzaron una vez finalizado el partido. Un grupo de simpatizantes se concentró en el estadio albiceleste, donde procedieron a pintar consignas agresivas en muros y tapiales. Los mensajes, cargados de ira por la decepción deportiva, estaban dirigidos contra el presidente Walter Morales y el entrenador Matías Modolo, con frases como "Váyanse todos cagones", "Renuncien hijos de p***" y "Modolo re cagón".

La situación escaló cuando los manifestantes agredieron a los policías que intentaban controlar los desmanes. Tras estos enfrentamientos, las fuerzas de seguridad procedieron a demorar a nueve personas involucradas en los actos vandálicos y la agresión.

Temas de la nota

Temas de la nota

