Una despedida con el corazón y Victoria

Los encuentros de despedida, aunque siempre lindos, suelen estar teñidos de nostalgia. Eso se vivió en la jubilación de la profesora Victoria Lagoria en la Escuela Técnica General Savio N°1 de Palpalá. Entre bombos, aplausos y abrazos, la docente se despidió de la institución con mucho cariño, en un momento que no solo reconoció su gran labor, sino también la vocación que transmitió a sus estudiantes.

Se trató de una grata despedida que valoró su trayectoria en un contexto donde la educación es puesta a prueba día a día. Su rol fue fundamental en la vida de los adolescentes de nivel secundario, una etapa en la que el aprendizaje y la formación trascienden lo académico para ayudarles a crecer como personas que aportarán valor a la sociedad.

En videos compartidos en TikTok por @lorena.lagoria7 se vio el festejo, donde los comentarios se llenaron de buenos augurios. Un usuario comentó: "La re profe, como no quererla si fue una verdadera profe, unas de las mejores que nunca olvidaremos". Otros agregaron: "Profeee Victoriaa, se le va a extrañar un montón, simplemente la mejor", "Saludos profe, la verdad un amor, una genia" y "La mejor de todas... La adoro y la respeto".

Entre lágrimas y agradecimientos, la profesora Victoria se despidió, dejando atrás una larga y linda trayectoria docente. El emotivo acto se desarrolló el día de ayer, 2 de noviembre.