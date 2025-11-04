Motociclista falleció luego de chocar a un auto estacionado

Un hombre identificado como Juan Alberto Gringo perdió la vida en los primeros minutos del domingo tras impactar la moto que conducía contra un auto que estaba estacionado, en un hecho ocurrido en el barrio Eva Perón de la ciudad de Libertador General San Martín. El fuerte impacto de la cabeza contra el piso provocó su deceso mientras era trasladado al hospital "Oscar Orías".

El siniestro fatal fue advertido alrededor de las 0.10 del pasado domingo, cuando los vecinos alertaron a la Policía acerca del hecho. Por esa razón una comisión de la Seccional 39° se dirigió a la cuadra de la avenida República del Líbano entre las calles El Ombú y El Aybal, del mencionado sector barrial.

En esas circunstancias minutos más tarde los agentes llegaron al lugar y se encontraron con una moto marca Honda de 125 cc. de cilindrada tirada en el piso. Además, al lado del rodado había un charco de sangre.

Minutos antes, el Same arribó al escenario del hecho y asistió al único ocupante de la moto, quien se encontraba inconsciente sobre la cinta asfáltica. De esta manera, la asistencia médica lo trasladó de urgencia al hospital "Oscar Orías", de Libertador.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico la víctima perdió la vida antes de llegar al nosocomio, a raíz de un traumatismo encéfalo craneal grave y la gran pérdida de sangre que sufrió.

La desagradable noticia fue confirmada por los efectivos policiales de la Seccional 24° que se encontraban de guardia en el centro de asistencia médica.

Las causales

Por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Criminalística realizó el trabajo de peritaje para conocer las causales del incidente que se llevó la vida de Juan Alberto Gringo.

También, los efectivos policiales que se constituyeron en el lugar entrevistaron a los vecinos que fueron testigos del incidente aseguraron que el motociclista circulaba a gran velocidad por la avenida República del Líbano. A este dato agregaron que la víctima perdió el control del vehículo para luego impactar contra el sector trasero de un automóvil que estaba estacionado. A raíz de esto, la moto derrapó y el único ocupante golpeó la cabeza contra el asfalto.