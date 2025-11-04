Daños materiales luego de la colisión entre dos automóviles

Se registraron solamente daños materiales en la colisión entre dos autos en la ruta nacional N° 9, a la altura del barrio Mariano Moreno de la Capital. No hubo heridos en el incidente que de acuerdo a las fuentes policiales, se habría debido a otros dos siniestros ocurridos metros más adelante.

El hecho sucedió ayer por la mañana, cuando alrededor de las 8 el tránsito en la ruta 9 en cercanías del mencionado sector barrial capitalino se vio interrumpido. Según la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el lugar del hecho, un auto marca Renault Logan colisionó con la parte trasera de un Volkswagen Track en el carril rápido del sentido sur-norte de la ruta nacional.

A raíz de esto, resultaron dañados materialmente la trompa del Renault y un sector del Volkswagen, mientras que los ocupantes de ambos rodados no sufrieron heridas. Por esa razón, no fue necesaria la presencia del personal del Same.

Con respecto a las causales del hecho, este diario pudo saber que habría ocurrido como consecuencia del frenado de los protagonistas por la sucesión de otros dos incidentes metros más adelante.

La consecuencia de mayor importancia fue el congestionamiento del tránsito provocado por la gran afluencia de vehículos. Para evitar que ocurra otro hecho similar fue necesaria la presencia de Seguridad Vial para señalizar la zona en la cual se encontraban los rodados.

Además se les realizó el control de alcoholemia a ambos conductores, el cual resultó negativo, tras un siniestro que complicó la circulación en la zona por al menos una hora mientras trabajó el personal policial y de Bomberos.