Sujeto vendía marihuana en la parada de colectivos

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 30 años que vendía marihuana en la zona de las paradas de colectivo de la avenida Fascio de la capital jujeña. El sospechoso tenía la sustancia dentro de una caja de alfajores y deambulaba entre las personas que esperaban el transporte público.

El inusual hecho ocurrió días pasados por la tarde, en momentos que los efectivos policiales recorrían la mencionada avenida capitalina, en donde alrededor de las 19.15 los uniformados observaron la presencia de un sujeto que merodeaba entre los transeúntes, en la concurrida vereda.

Fue entonces que este accionar generó sospechas en los agentes, quienes se acercaron al inculpado para hacer las averiguaciones pertinentes.

Ante esta situación, el sujeto se tornó nervioso y los efectivos procedieron revisar la caja de una marca de alfajores que tenía en su poder. De esta manera, al abrirla notaron la presencia de varios paquetes compactados de plástico negro con una sustancia vegetal.

A raíz del contenido de los envoltorios, los uniformados se comunicaron con la Brigada de Narcotráfico, quienes de inmediato acudieron al lugar. Así fue que se procedió a la prueba de campo sobre lo hallado y se pudo comprobar que se trataba de marihuana.

Como consecuencia, se constató que el estupefaciente iba a ser comercializados. Al quedar al descubierto, el sospechoso comenzó a vociferar insultos contra los agentes que participaban del procedimiento, aunque los mismos lograron reducirlo.

Finalmente, las averiguaciones realizadas por el personal policial dieron como resultado que el inculpado tenía antecedentes por infracción a la Ley 23.737, de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, por lo que fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.