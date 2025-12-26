24°
26 de Diciembre
Internacionales

Trump se reunirá con Zelenski

El presidente de Ucrania asegura que un acuerdo sobre las garantías de seguridad para su nación está casi listo.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 17:26

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago en Florida el domingo 28 de diciembre. Así lo anunció el periodista de Axios, Barak Ravid, vía la red social X, en un informe de Ukrinform.

“El presidente Trump se reunirá con el presidente ucraniano Zelenski el domingo en Mar-a-Lago, según un funcionario ucraniano”, compartió Ravid.

Más temprano el viernes, Zelenski anunció una reunión con Donald Trump en un futuro próximo.

Zelenski había expresado este mismo viernes su expectativa de volver a reunirse pronto con Trump, de acuerdo con otra información, en este caso correspondiente al servicio de la agencia de noticias Xinhua.

“Hemos acordado una reunión al más alto nivel (…) con el presidente Trump, en un futuro próximo”, escribió Zelenski en Telegram tras una conversación con Rustem Umerov, jefe de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz con Estados Unidos.

Zelenski anunció que se podría  decidir “mucho” antes del Año Nuevo 

Zelenski añadió que se podría decidir “mucho” antes del Año Nuevo y las declaraciones se producen después de que representantes de los Estados Unidos, Ucrania y Europa sostuvieron la semana pasada negociaciones durante tres días sobre la crisis de Ucrania en Miami, Florida.

Según otra información, en este caso correspondiente a una agencia de noticias citada por el sitio France 24, Zelenski apuntó que “un acuerdo sobre las garantías de seguridad para su nación está casi listo”.

A la par de esas informaciones surgidas en los Estados Unidos y Ucrania, el Kremlin señalaba también este viernes que acordó con los Estados Unidos continuar el diálogo en torno al conflicto bélico

