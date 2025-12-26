Aguas Blancas: suspenden el cruce por chalanas debido a la crecida del río Bermejo

El aumento del caudal obligó a interrumpir de manera preventiva la actividad en el puerto de chalanas. El único paso habilitado hacia Bolivia es el Puente Internacional, mientras el comercio local funciona con normalidad.

La actividad en el puerto de chalanas de Aguas Blancas se encuentra interrumpida por la crecida del río Bermejo, que actualmente no presenta condiciones seguras para la navegación. La medida es preventiva y rige hasta nuevo aviso, en función de la evolución del caudal.

Desde el sector de Bermejo, del lado boliviano, se izó la bandera roja en el mástil del puerto, señal que indica la suspensión total del cruce fluvial. En consecuencia, el paso por chalanas permanece cortado y no está habilitado para personas ni transporte de mercaderías.

Ante este escenario, desde la zona informaron que el único paso internacional habilitado es el Puente Internacional, que mantiene su funcionamiento normal con atención durante las 24 horas.

En cuanto a la actividad comercial, se desarrolla con normalidad pese a la interrupción del cruce fluvial. Comercios y servicios continúan operando sin restricciones.

Respecto al estado de las rutas, el tramo Bermejo–Tarija, en Bolivia, se encuentra transitable con precaución, al igual que la ruta nacional 50 en el tramo que une Aguas Blancas con Orán. En este sector se reforzaron los controles viales, que están a cargo de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

Las autoridades recomiendan a conductores y viajeros circular con extrema precaución y mantenerse informados ante posibles cambios en las condiciones del río y de los pasos habilitados.