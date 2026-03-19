Lanzamiento del "Prefestival de los 7 Colores" en Purmamarca

En el Centro de Arte Joven Andino ubicado de la capital jujeña, se llevó a cabo la presentación del "Prefestival de los 7 Colores" en Purmamarca. La propuesta se realizará el domingo 22 de marzo, desde las 15:00 horas, en la Plaza 9 de Julio, con música y danzas folklóricas.

En la ocasión, el coordinador de Gestión de Cultura, Luis Canciani, encabezó junto al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Purmamarca, Miguel Chaves, y el reconocido artista Alexander Cruz.

En ese marco cultural, el representante de la Municipalidad de quebradeña se refirió a la jornada dominguera que se desarrollará en el pueblo norteño. “Es un festival que viene a reforzar la identidad cultural”, comenzó el funcionario. Siguió indicando que “el otro objetivo es potenciar económicamente al pueblo”.

“Los esperamos a todos a compartir porque la entrada es libre y gratuita”, concluyó Chaves.

El "Prefestival de los 7 Colores" propone un espacio de encuentro cultural que fortalece la identidad local, el turismo y la economía local.

Actuarán Los Criollos, El Changuito Yuteño, Jasy Memby, Cele Rodriguez, Alexander Cruz, La 7ma, Urqu Waynas, Hermanos Arjona y Darío Cazón.