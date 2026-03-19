Corte de agua en varios barrios por la rotura de un acueducto

La empresa Agua Potable informó que se registró una rotura de gran magnitud en un acueducto principal en la zona del río Chico, a la altura del puente Paraguay, lo que provocó la interrupción del servicio en distintos sectores de la capital.

Según indicaron, se trata de un conducto de 600 milímetros cuya reparación demanda tareas complejas, por lo que el corte se extenderá desde este jueves hasta el mediodía del viernes 20 de marzo.

Las zonas afectadas son barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAM, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

Desde la empresa señalaron que personal técnico y maquinaria pesada ya trabajan en el lugar para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Asimismo, solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias de agua hasta tanto se normalice la situación.