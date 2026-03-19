Mejoran el camino para peregrinos de Punta Corral

Como cada año, la provincia se prepara para recibir cientos de peregrinos que participarán de la tradicional celebración en honor a la Virgen de Punta Corral, en Tumbaya.

En este contexto, la DPRH (Dirección Provincial de Recursos Hídricos) planifica y ejecuta obras en el marco del Plan Hídrico Provincial, para garantizar la seguridad en los caminos y en sectores estratégicos, en resguardo de los asistentes.

Según detallaron las autoridades, las intervenciones comenzaron a principios de mes y prevén su finalización en el transcurso de esta semana.

Las tareas de mejoras avanzan desde el Segundo Calvario hacia el Primero, con una topadora y una excavadora de la repartición. Los trabajos ya superaron uno de los sectores más complejos del trayecto, conocido como “El Angosto”; y a la par, ejecutarán trabajos de encauce sobre el río Grande, en la zona de Tumbaya.

Entre las tareas previstas, se incluye además la instalación de tres torres de iluminación de gran porte: dos en los sectores del Primer y Segundo Calvario, y una en el área donde funcionará el SAME.

Una vez finalizadas las obras, maquinarias y personal de la DPRH permanecerán en la zona en estado de guardia, con el objetivo de brindar asistencia inmediata ante cualquier eventualidad, hasta la finalización de la peregrinación.