Murió Perry Bamonte, músico de The Cure

El mundo del rock despide a Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, quien murió a los 65 años tras atravesar una complicación de salud de la que no hay muchos detalles.

La noticia fue confirmada oficialmente por la banda británica el viernes 26 de diciembre, un día después de su fallecimiento, ocurrido el día de Navidad en su casa.

A través de un comunicado en el sitio oficial de The Cure, el célebre grupo expresó pesar por la pérdida de uno de sus integrantes más cercanos y significativos.

“Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una corta enfermedad en su hogar durante la Navidad”, señaló el mensaje reproducido por la prensa internacional.

En el comunicado, The Cure recordó a Bamonte con palabras de afecto y admiración. Lo describieron como una figura “intensa, intuitiva, constante y enormemente creativa”, en homenaje a su carácter y aporte artístico a lo largo de décadas.

“‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, destacó la banda de rock. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos profundamente”.

Del backstage al escenario

Perry Bamonte, londinense de nacimiento, se vinculó al universo de The Cure en 1984, varios años antes de convertirse en miembro oficial del grupo.

Según detallan las fuentes, ingresó inicialmente como parte del road crew, gracias a la mediación de su hermano Daryl Bamonte, quien se desempeñaba como tour manager de la banda.

Durante ese período, Bamonte trabajó estrechamente con Robert Smith, líder y voz de The Cure, como técnico de guitarras y asistente personal, un rol clave que lo convirtió en una figura de confianza dentro del equipo. Entre 1984 y 1989, fue responsable de “cuidar de la banda”, como recordó el propio grupo en su despedida oficial.

El salto definitivo se produjo en 1990, tras la salida del tecladista Roger O’Donnell. Con ese vacío en la alineación, Bamonte fue incorporado como miembro a tiempo completo de The Cure. Desde entonces, su aporte se volvió central tanto en el estudio de grabación como en los shows en vivo.

Entre 1990 y 2005, Bamonte tocó guitarra, teclados, bajo de seis cuerdas y, en ocasiones, percusión. Participó en algunos de los álbumes más importantes de la discografía de la banda, comenzando por Wish (1992), uno de los trabajos más exitosos a nivel comercial.

En ese disco, su ejecución quedó registrada en “Friday I’m in Love”, “A Letter to Elise” y “High”, populares temas musicales que marcaron a una generación.

También formó parte de los álbumes Wild Mood Swings, Bloodflowers (2000), Acoustic Hits y The Cure, y fue parte de más de 400 conciertos a lo largo de 14 años.

En 2005, Bamonte dejó The Cure luego de que Robert Smith decidiera reconfigurar la formación como un trío.

A pesar de esa salida, su vínculo con la historia del grupo siguió vivo. En 2019, fue inducido junto a la banda al Rock & Roll Hall of Fame, un reconocimiento que validó su aporte artístico.

En paralelo, Bamonte desarrolló otros proyectos musicales. Fue bajista del supergrupo británico Love Amongst Ruin, integrado por músicos asociados a bandas como Placebo y al entorno de Julian Cope, reseñó Variety.

La última etapa de Perry Bamonte

El reencuentro con The Cure se concretó en 2022, cuando Bamonte regresó oficialmente a la formación para la gira mundial “Shows of a Lost World”.

Durante esta etapa, participó en alrededor de 90 recitales, que la propia banda describió como “algunos de los mejores de su historia”.

Su última actuación tuvo lugar el 1 de noviembre de 2024, en Londres, durante el concierto The Show of a Lost World, que marcó el cierre de esa etapa. De acuerdo con Variety, su trabajo en esta gira quedó registrado en un documental de concierto que actualmente se encuentra en exhibición en salas.

Según la prensa, se esperaba que Bamonte participara en una nueva etapa de conciertos y festivales que The Cure programó en 2026 en el Reino Unido y Europa.

No obstante, en septiembre de este año, los fans de la banda notaron que ya no era mencionado en los avisos formales de dichos espectáculos. Por la respuesta que dio su esposa en Facebook en su momento, se especulaba que la razón de la ausencia tenía que ver con problemas de salud del músico.