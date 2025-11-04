Un hombre y dos niños heridos tras el vuelco de un vehículo

Un hombre y dos niños heridos leves fue el saldo tras el vuelco de un auto en la ruta nacional N° 9, a la altura del barrio Coronel Arias de la capital. Los tres involucrados fueron trasladados a los hospitales "Pablo Soria" y "Materno Infantil", fuera de peligro

El siniestro vial ocurrió ayer alrededor de las 12.30, en momentos que la ruta 9 tenía un importante caudal vehicular y, por causas que son motivo de investigación, un automóvil marca Renault Clío perdió el control y volcó.

A raíz de lo sucedido, el vehículo quedó en posición invertida obstaculizando la totalidad de la circulación de los dos carriles del sentido norte-sur de la ruta 9, con daños materiales en la trompa y el parabrisas.

Minutos más tarde se constituyó en el escenario del hecho el personal del Same que se encargó de asistir a un hombre y dos niños, luego que el Cuerpo de Rescate de los Bomberos los ayudaran a salir del vehículo con los cuidados correspondientes.

Tras esto, los tres heridos leves fueron trasladados a los hospitales "Pablo Soria", el mayor de edad, y "Materno Infantil", los pequeños.

Por otro lado, trabajó Criminalística para conocer las causales del incidente vial, mientras Seguridad Vial se encargó de realizar un corte total del tránsito en el sentido norte-sur de la ruta 9 y de desviarlo hacia la colectora. Se calcula que la interrupción duró al menos 45 minutos.

Más allá de esto, de acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el lugar del hecho, el conductor del vehículo habría perdido el control del mismo, impactó contra el divisor de carriles y luego volcó.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 59°, cuyos efectivos se constituyeron en el lugar.