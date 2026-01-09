Fe y tradición en la Puna jujeña

La Puna jujeña vibra al compás de los pequeños adoradores de distintas comunidades que mantienen viva la devoción al Niño Dios. En cada punto de la provincia, esta tradición se expresa de manera particular, cargada de emoción y sentido comunitario.

Tal como se observa en el video, niños y niñas de Agua Chica, Quera, Quebraleña, Aguilar Chico y Agua de Castilla participan de las adoraciones en los pesebres, danzando con sus ponchos por las calles de sus comunidades al ritmo de bombos y platillos.

Las imágenes se viralizaron y generaron numerosos comentarios positivos "Muchos no lo entenderán, Pero me emociona , cada año ver a tantos niños adorar al niño Jesús , con tanta devoción , sin que se les note el cansancio de andar por tantos barrios visitando y adorando en cada pesebre, quizás son bendecidos porque ni la lluvia, calor, frío, los detiene"

"Así lo adoramos a nuestro niñito, que emocionante , tanta inocencia , tanta fé y tanto amor" son allgunos de los comentarios que destacan la importancia de ver a las nuevas generaciones continuar con esta hermosa tradición religiosa y cultural que forma parte de la identidad jujeña.