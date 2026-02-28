YPF buscará concentrarse solo en shale hacia fin de año y ser cada vez más productiva

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció ante inversores un plan de inversiones para 2026 que oscilará entre US$5.500 y US$5.800 millones, tras la presentación de resultados.

La hoja de ruta financiera busca capitalizar la eficiencia operativa en Vaca Muerta para alcanzar una producción proyectada de 215.000 barriles diarios, lo que supone duplicar los niveles registrados al inicio de la década y consolidar un EBITDA ajustado récord de hasta US$6.200 millones, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

“Casi el 70% de este fondo se destinará a nuestra operación de shale. Nuestro objetivo es una producción de aproximadamente 215.000 barriles diarios. Esto representa más del doble de la producción disponible en el período 2020. Además, se espera que la tasa de salida anual se sitúe en torno a los 250.000 barriles diarios de petróleo”, afirmó Marín, acompañado por Pedro Kearney (VP Finance) y Maximiliano Westen (VP Strategy, New Businesses & Controlling).

El salto productivo proyectado para el año se fundamenta en un cambio del perfil de activos de la compañía. Marín explicó que el incremento del EBITDA, entre un 40% y 50% por encima de los niveles de 2023, se logra “a pesar de la caída de los precios internacionales” gracias a un programa de eficiencia que atraviesa todas las áreas de la petrolera.

La rentabilidad del negocio de upstream se convirtió en la prioridad de la gestión, lo que implica una retirada acelerada de los yacimientos que no ofrecen retornos de doble dígito. En ese sentido, el titular de YPF fue categórico al definir el futuro inmediato de la operación en los campos maduros que históricamente formaron el núcleo de la empresa.

Según la compañía, durante 2026 la petrolera invertirá hasta US$5.8 billones y prevé cerrar el año con una producción de 250.000 barriles shale oil diarios.

“Mi objetivo personal es no tener producción convencional para fin de año. Queremos ser una compañía de shale”, afirmó Marín. “Durante este año, el costo de extracción está bajando, no solo porque dejamos de producir convencional, sino también porque estamos mejorando la producción de shale y porque nos enfocamos mucho en la productividad. Creemos que para fin de año, la ganancia total para YPF será de US$7 por barril”, cerró el presidente de YPF.