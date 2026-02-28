La Quiaca celebra 119° años de historia

La ciudad fronteriza de La Quiaca conmemora este sábado 28 de febrero el 119° aniversario de su fundación, con una agenda de actividades que incluye actos protocolares, homenajes y propuestas culturales para toda la comunidad.

Los festejos dieron inicio temprano por la mañana en Plaza Centenario con el tradicional izamiento de la bandera, ceremonia que contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones locales y vecinos. Durante el acto se realizó la colocación de ofrendas florales, marcando el comienzo oficial de la jornada conmemorativa.

En el marco de esta celebración, se rindió homenaje al fundador de la ciudad, el doctor Eugenio Tello, con una ofrenda floral realizada a las 7:30, instancia que convocó a la comunidad a acompañar este momento de memoria y gratitud.

Posteriormente, las autoridades locales e invitadas especiales presencian el desfile cívico, militar y gaucho.

La agenda de festejos continuará durante la jornada con actividades culturales y recreativas. Desde el Área de Cultura y Turismo del municipio destacaron la importancia de esta fecha para los "quiqueños", recordando que fue un 28 de febrero de 1907 cuando se promulgó la Ley N° 134 que dio creación al entonces pueblo La Quiaca, en plena Puna jujeña.

Serenata

Para la noche está prevista la tradicional serenata aniversario, que dará inicio alrededor de las 20:30. La banda de música ofrecerá un repertorio especial, se encenderá una fogata y se compartirá punch caliente para mitigar el frío de la noche puneña. A la medianoche, vecinos y autoridades entonarán el "Feliz Cumpleaños" para recibir oficialmente los 119 años de la ciudad.

El municipio dispuso el acondicionamiento de Plaza Centenario y el entorno del Complejo Cultural para recibir a instituciones, autoridades y vecinos en una jornada que se presenta como una verdadera fiesta para toda la comunidad.

