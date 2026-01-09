Zoonosis despliega un amplio cronograma de actividades

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollará durante la próxima semana, con operativos de vacunación, registro de mascotas y atención a través del quirófano móvil en diferentes sectores de la ciudad.

Las acciones comenzarán el lunes 12 enero, con jornadas de vacunación y registro en el sector de Avenida Forestal y Olimpia Barrionuevo, en Alto Comedero. Las atenciones se realizarán en dos turnos: por la mañana, de 9 a 12, y por la tarde, de 15 a 18.

El martes 13 de enero, el quirófano móvil estará presente desde las 14 en calle La Gaceta 324, en el barrio Los Molinos. Además, ese mismo día se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro de 14 a 17 en calle La Gaceta, en la cancha de básquet del sector 1 de Los Molinos.

El miércoles 14, las actividades continuarán en el barrio Bicentenario, específicamente en la intersección de El Aguilar y Barrancas. Allí se brindará vacunación y registro en dos turnos: por la mañana, de 9 a 12 horas, y por la tarde, de 15 a 18 horas.

Para el jueves 15, el quirófano móvil se trasladará al puesto de salud de Guerrero, donde la atención comenzará a partir de las 14.

Finalmente, el viernes 16, el quirófano móvil estará operativo desde las 14 en calle 519 N° 1337, en el sector de 192 Viviendas – 30 Hectáreas.

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron a los vecinos la importancia de la vacunación y el control responsable de las mascotas, invitándolos a participar de estas jornadas que buscan promover la salud animal y el cuidado comunitario.