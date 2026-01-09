La DEA opera en Bolivia para luchar contra el narcotráfico

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ya se encuentra en Bolivia como parte de un trabajo conjunto con el Estado en la lucha contra el narcotráfico. Así lo confirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, este viernes en entrevista con UNITEL.

La autoridad informó que son nueve los organismos internacionales de cooperación norteamericana que realizan un relevamiento de datos para estructurar la ayuda antidrogas que el país recibirá, aunque no precisó si este arribo se dio de manera oficial y con acuerdos firmados.

“La DEA ya está (en Bolivia)”, manifestó la autoridad. “Bolivia empieza a ser parte de una lucha antidrogas en un esquema internacional y yo celebro realmente eso, celebro que venga la DEA, bienvenida la DEA porque nos ayuda a trabajar en una lucha que ya de por sí estaba muy debilitada en el pasado, en las gestiones anteriores”, agregó.

Justiniano puntualizó que estas instancias trabajan en territorio boliviano recopilando información técnica y operativa, incluyendo también la presencia del INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley).

Asimismo, detalló que el trabajo se desarrolla de manera coordinada con la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que cuenta con ocho unidades especializadas, para interiorizar las necesidades latentes para fortalecer la lucha antinarcóticos.

Además, la autoridad contextualizó que este proceso busca restablecer la confianza internacional en Bolivia e indicó que se realizan análisis e indagaciones sobre personal en unidades sensibles, con apoyo de la cooperación externa, para garantizar una fuerza antidrogas capacitada, sin vínculos con la corrupción ni el narcotráfico.

“Estamos dando los pasos necesarios para que realmente tengamos una fuerza antidrogas que esté capacitada, que sea que sea por mérito, que no tenga corrupción y además que tenga la validación respectiva”, concluyó.