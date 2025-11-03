Empresa Ledesma: finalizó el Torneo Integración

Organizado por el Club Atlético Ledesma, con el acompañamiento de la empresa Ledesma y la Asociación de Árbitros de Libertador General San Martín, el torneo se consolida como un espacio de encuentro, formación y contención para la infancia de Jujuy y el norte de Salta.

Durante dos jornadas deportivas, se disputaron partidos bajo una modalidad de eliminación directa, que aportó dinamismo y emoción a cada encuentro. Participaron 106 equipos (92 masculinos y 14 femeninos), y en la jornada final compitieron 12 equipos masculinos y 14 femeninos, con más de 500 niños y niñas presentes.

Ganadores destacados:

- Femenino

· Categoría 10/11/12: 1° CADY (Yuto) – 2° Talleres (Piquete)

· Categoría 13/14/15: 1° Malvinas (Jujuy) – 2° Club Atlético El Talar (El Talar)

- Masculino

· Categoría 2012-2013: 1° Club Sportivo Alberdi – 2° Desertores

· Categoría 2014-2015: 1° Club Atlético Ledesma – 2° Belgranitos

· Categoría 2016-2017: 1° Los Pumitas de Yuto – 2° 24 de Septiembre de Urundel

Los equipos finalistas recibieron medallas de participación, y las 50 escuelas de fútbol que formaron parte del torneo fueron premiadas con kits de entrenamiento compuestos por pelotas, aros y pecheras.

Las instancias finales se disputaron en las canchas de la Escuela Técnica Herminio Arrieta (femenino) y el Club Atlético Ledesma (masculino), donde también se realizó la entrega de premios de manera simultánea.

Durante el cierre del certamen, acompañaron el evento: Rodrigo Vallejo Arias, presidente del Club Atlético Ledesma; Emilia Posse Núñez, intendenta del Club Atlético Ledesma; Daniela Orquera, referente de Relaciones con la Comunidad de Ledesma; y profesores colaboradores del Club Atlético Ledesma, quienes formaron parte activa de la organización y coordinación deportiva

Este torneo reafirma el compromiso de Ledesma con el desarrollo integral de la infancia, promoviendo el deporte como herramienta de integración social, educación en valores y fortalecimiento comunitario.