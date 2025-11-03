°
3 de Noviembre, Jujuy, Argentina
Empresa Ledesma: finalizó el Torneo Integración

Con la participación de más de 3.000 niños y niñas, se celebró la gran final de la XV edición del Torneo Integración de Fútbol Infantil, el certamen más importante del noroeste argentino en su categoría.

Lunes, 03 de noviembre de 2025 19:27

Organizado por el Club Atlético Ledesma, con el acompañamiento de la empresa Ledesma y la Asociación de Árbitros de Libertador General San Martín, el torneo se consolida como un espacio de encuentro, formación y contención para la infancia de Jujuy y el norte de Salta.

Durante dos jornadas deportivas, se disputaron partidos bajo una modalidad de eliminación directa, que aportó dinamismo y emoción a cada encuentro. Participaron 106 equipos (92 masculinos y 14 femeninos), y en la jornada final compitieron 12 equipos masculinos y 14 femeninos, con más de 500 niños y niñas presentes.

Ganadores destacados:

- Femenino

·       Categoría 10/11/12: 1° CADY (Yuto) – 2° Talleres (Piquete)

·       Categoría 13/14/15: 1° Malvinas (Jujuy) – 2° Club Atlético El Talar (El Talar)

- Masculino

·       Categoría 2012-2013: 1° Club Sportivo Alberdi – 2° Desertores

·       Categoría 2014-2015: 1° Club Atlético Ledesma – 2° Belgranitos

·       Categoría 2016-2017: 1° Los Pumitas de Yuto – 2° 24 de Septiembre de Urundel

Los equipos finalistas recibieron medallas de participación, y las 50 escuelas de fútbol que formaron parte del torneo fueron premiadas con kits de entrenamiento compuestos por pelotas, aros y pecheras.

Las instancias finales se disputaron en las canchas de la Escuela Técnica Herminio Arrieta (femenino) y el Club Atlético Ledesma (masculino), donde también se realizó la entrega de premios de manera simultánea.

Durante el cierre del certamen, acompañaron el evento: Rodrigo Vallejo Arias, presidente del Club Atlético Ledesma; Emilia Posse Núñez, intendenta del Club Atlético Ledesma; Daniela Orquera, referente de Relaciones con la Comunidad de Ledesma; y profesores colaboradores del Club Atlético Ledesma, quienes formaron parte activa de la organización y coordinación deportiva

Este torneo reafirma el compromiso de Ledesma con el desarrollo integral de la infancia, promoviendo el deporte como herramienta de integración social, educación en valores y fortalecimiento comunitario.

