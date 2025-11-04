Reunión con escribanos

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, se entrevistó recientemente con las nuevas autoridades del Colegio de Escribanos.

En la oportunidad se compartieron avances de la cartera en materia de transformación digital y se analizaron acciones conjuntas para agilizar los trámites del registro inmobiliario y la gestión documental.

Durante la reunión, Calsina presentó el estado de las principales soluciones que impulsa el área, entre ellos el portal de trámites unificados "Tu Jujuy", la Gestión Documental Electrónica (GDE), la Plataforma de Datos Espaciales y el Data Lake, "herramientas que consolidan el proceso de digitalización para un Estado provincial más dinámico y eficiente que beneficie a la gente como lo pide el gobernador Carlos Sadir".

El presidente del Colegio de Escribanos, Ramiro Gálvez, destacó la importancia de trabajar y avanzar en conjunto. "La digitalización y la tecnología van a facilitar a los escribanos autorizantes y al público en general todos los trámites y disposiciones que se gestionan día a día. De esta manera logramos una sinergia entre el Ministerio y el Colegio para brindar mayor facilidad y eficiencia en trámites, principalmente en el registro inmobiliario", sostuvo.

Participaron también del encuentro la secretaria de Innovación Pública, Alejandra Mollón, y Luján Leuzzi y Florencia Tell, integrantes de la comisión directiva del Colegio de Escribanos de Jujuy.