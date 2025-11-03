°
ENCUENTRO DE COLECTIVIDADES

Sabores del Mundo en El Cabildo

El Cabildo celebra la diversidad con un encuentro que reúne sabores, tradiciones y expresiones culturales de distintas colectividades.

Lunes, 03 de noviembre de 2025 19:16

Este sábado 8 de noviembre, el Muro de las Batallas del Cabildo Histórico de Jujuy , será el punto de encuentro de culturas, tradiciones y gastronomías del mundo con la realización de “Sabores del Mundo” encuentro de colectiviades.

Una celebración que invita a toda la comunidad jujeña a compartir un día cargado de identidad, diversidad y sabores únicos.

Entre las propuestas culinarias se podrán degustar platos típicos de Italia, España, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Francia, Alemania, México y Venezuela

La actividad es de acceso libre y gratuito, comenzará a las 12 horas  y se extenderá hasta las 20 horas

Será una jornada para disfrutar y explorar costumbres de diferentes países, en un ambiente festivo y abierto a toda la comunidad.

 

