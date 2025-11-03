El derrumbe parcial de una torre medieval deja varios heridos

Una parte de la Torre dei Conti, una construcción medieval situada en el centro de Roma cerca de los Foros Imperiales, sufrió dos derrumbes este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos pudieron rescatar a cinco operarios que sufrieron heridas y uno que quedó atrapado por mas de 11 horas.

Un primer derrumbe ocurrió alrededor de las 11:20 hora local y dejó a cinco trabajadores atrapados. Uno de ellos sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital de la capital italiana, mientras que otros tres fueron auxiliados tras quedar atrapados en los andamios de apoyo a la torre.

Alrededor de una hora y media después se produjo un segundo derrumbe mientras los bomberos trabajaban en el rescate del quinto operario, que seguía atrapado, aunque los equipos de emergencia resultaron ilesos.

El operario pasó más de once horas bajo los escombros de la histórica construcción medieval cuando finalmente lograron rescatarlo fue trasladado grave al hospital.

La Fiscalía de Roma abrió una investigación para determinar las causas del incidente y las posibles responsabilidades, poniendo de manifiesto la fragilidad del patrimonio histórico y la necesidad de garantizar la seguridad en las obras de restauración.

