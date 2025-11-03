‘No busques venganza’: el consejo de Kim Kardashian que dejó muda a Wanda Nara

En las últimas horas, Wanda Nara compartió un video en el que Kim Kardashian le envía un consejo sobre su divorcio, y sus palabras generaron sorpresa en redes.

Todo comenzó cuando Wanda, atravesando su separación de Mauro Icardi, decidió grabar un mensaje desde los estudios del reality de cocina. En tono distendido, le habló directamente a la empresaria norteamericana: “Acá Wanda Nara desde Argentina. Te adoro. Como abogada que sos, te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando”, expresó la conductora mirando a cámara.

La pregunta llegó a oídos de Kardashian, quien se encuentra promocionando All’s Fair, la nueva serie legal que protagonizará para Hulu.

Durante una entrevista con Barbie Simons, la influencer estadounidense respondió con serenidad y dio una lección de vida que rápidamente se viralizó: “Espero que solo encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona. Mantené la cabeza baja y no intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida, solo sé justa”, fue el mensaje que le dejó Kim, con tono calmo pero firme.

En cuestión de minutos, Wanda subió el fragmento a sus redes, aunque poco después decidió eliminarlo, sin embargo, los usuarios alcanzaron a guardar el video y compartirlo en X, donde se volvió tendencia.

No es la primera vez que comparan a Wanda Nara con Kim Kardashian. Ambas son figuras mediáticas, madres, empresarias y protagonistas de romances mediáticos que captaron la atención internacional.

Mientras la norteamericana superó su tormentosa separación de Kanye West, Wanda atraviesa un proceso de divorcio con Icardi que continúa generando titulares en Argentina y Europa.