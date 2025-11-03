Consagran a referentes del mundo digital

El pasado viernes, el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro fue el escenario de la segunda edición de los Premios Ídolo Argentina, una gala que reunió a las principales figuras del universo digital nacional.

Conducida por Zaira Nara y Grego Rossello, y transmitida en vivo por Telefe y StreamsTelefe, la ceremonia destacó a los creadores de contenido más influyentes del año, consolidando al evento como un referente dentro de la industria digital.

La iniciativa, creada por la reconocida influencer española Dulceida (Aida DomÞnech Pascual), busca reconocer de manera exclusiva a quienes transforman las redes sociales en plataformas de comunicación, arte y comunidad.

En esta segunda edición, el premio amplió su alcance con 25 categorías, abarcando desde la moda, la música y el entretenimiento hasta la divulgación educativa, la ciencia y el bienestar.

El proceso de selección combinó la participación del público, que postuló y votó a sus candidatos favoritos, con la decisión final de un jurado especializado en comunicación y marketing digital. De esta forma, los Premios Ídolo reflejaron la profesionalización creciente del sector y la relevancia del ecosistema digital argentino en la cultura contemporánea.

Entre los ganadores más destacados de la noche se encuentran Momi Giardina, en Humor y entretenimiento; Ángela Torres, como Ídolo musical; Dadatina, en Beauty; Davoo Xeneize, como Streamer del año; Wanda Nara, en Ídolo celebrity; Gastón Edul, como Ídolo futbolero; Sofía Gonet, en Moda; Mernosketti (Mernuel, Moski y Bauleti), consagrados como Creadores digitales del año.

Además, Marcos Giles fue reconocido como Ídolo revelación; Teo D'Elía, como Ídolo emergente; y el Momento viral del año fue para Pollo Álvarez con De Paul. La categoría Podcast tuvo como ganador a Ferne con Grego, mientras que en Ciencia, cultura y tecnología se destacó Fer Carolei.

Con su segunda edición, los Premios Ídolo Argentina 2025 reafirmaron su misión de dar visibilidad y legitimidad al talento digital, celebrando la creatividad y la innovación de una generación que redefine la comunicación en la era de las redes sociales.