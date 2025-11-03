Dejaron las motocicletas en la vereda y se las robaron

Dos hombres domiciliados en las ciudades de San Pedro y Libertador General San Martín denunciaron en las Brigadas de Investigaciones locales, que fueron víctimas de los robos de sus respectivas motos. Los vehículos estaban estacionados en la vereda de la casa y de un hospital, de acuerdo a lo expuesto en las dependencias policiales.

El primero de los casos ocurrió alrededor de las 21en la ciudad del Ramal jujeño, en momentos que damnificado arribó a su casa a bordo de una moto marca Honda Twister de 250 cc. de cilindrada.

Una vez en el lugar, la estacionó en la vereda de su vivienda para luego ingresar a la misma. Sin embargo, cuando salió a las 22, se dio con la novedad que el rodado no se encontraba en donde lo había dejado.

Por esa razón, el hombre se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la ciudad se San Pedro y radicó la denuncia, además de aportar las características de la motocicleta y la documentación correspondiente en donde consta la numeración del cuadro y del motor.

Mientras que el segundo hecho fue en la ciudad de Libertador General San Martín, cuando días pasados cerca de las 9, el damnificado llegó al hospital "Oscar Orías" en su moto marca Zanella de 150 cc de cilindrada.

En esas circunstancias, estacionó el rodado sobre la vereda del establecimiento de salud paralela a la avenida Keiner y la dejó en contacto con la llave puesta, de acuerdo a la denuncia radicada.

Minutos más tarde, cerca de las 10, salió del nosocomio y la moto ya no estaba en donde la había estacionado. Por esa razón, la víctima se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Libertador y realizó la denuncia por robo.