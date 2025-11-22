Dos detenidos por la brutal golpiza a un adolescente

Dos hermanos fueron detenidos acusados de haber participado en la violenta agresión contra un adolescente de 16 años durante un partido de fútbol informal en una cancha de alquiler de la ciudad bonaerense de Mariano Acosta, hecho que quedó registrado en un video que se viralizó días atrás; los involucrados son tres familiares y aún queda uno prófugo.

Los aprehendidos fueron identificados como Juan Cruz Alegre, de 17 años, y César Adrián Alegre, de 29, ambos detenidos luego de un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3, mientras que el tercer implicado, Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, es intensamente buscado.

Miguel Torres, de 16 años, fue atacado durante el partido y las imágenes que se difundieron en redes sociales mostraron como Juan Cruz golpeó reiteradamente al joven, mientras Enzo le dio una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente y Cesar instó a continuar la agresión.

Torres fue trasladado al hospital "Héroes de Malvinas", donde recibió atención y posteriormente fue dado de alta, fuera de peligro.

En el operativo, la Policía de Merlo secuestró prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque, no se encontraron armas en el lugar.