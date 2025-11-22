Balearon a una nena mientras jugaba en el patio de su casa

Una nena de 7 años recibió un tiro en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa en el barrio San Cayetano de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El ataque, que habría ocurrido en medio de una disputa entre dos familias de la zona, dejó a la víctima internada en estado crítico.

Todo ocurrió el jueves por la tarde, alrededor de las 16.30, en una vivienda de la calle Ricardo Rojas. Fuentes judiciales relataron que, en ese momento, la niña jugaba junto a otros chicos cuando cuatro hombres se acercaron al frente al domicilio, que tiene una reja que separa el patio de la vereda.

Uno de ellos, identificado como "Chueco", extrajo un arma de fuego y disparó hacia el interior de la casa, sin importarla la presencia de los niños. Mientras los otros acompañantes arengaban e insultaban, el atacante efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la nena, ocasionando un orificio de entrada en la frente y de salida por uno de los costados.

Los familiares de la nena la trasladaron rápidamente a la policlínica de San Cayetano y luego fue derivada al hospital de Niños, donde permanece en el área de cuidados intensivos. El cuadro es grave y su madre esperaba hacia esta tarde un parte médico.

Mientras tanto, la Policía se movió rápido y detuvo a dos de los sospechosos: un joven de 19 años -alías "Menor", aunque podrían referirse a un apodo policial- y un adolescente de 16, conocido como "Ratón".

Estos dos acompañaban a "Chueco" y a otro cómplice, quienes se encuentran prófugos y son buscados intensamente. Una cámara de seguridad registró la huida de ambos.

La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, que conduce Pedro Gallo, investiga por qué los atacantes se dirigieron a esa vivienda.

Las fuentes consultadas por los medios locales indicaron que si bien hasta el momento no se conoce el motivo, una hipótesis señala que podría estar vinculado a cuestiones de drogas, ya que tanto la expareja -fallecida- como la actual pareja de la madre de la víctima estuvieron presos.

La mujer, por lo pronto y mientras sigue atenta a la salud de su hija, no aportó demasiados datos, aunque las fuentes remarcaron que en ese sector de San Cayetano existen antecedentes de conflictos entre familias y lo señalaron como un barrio peligroso.

Hasta el momento, no se estableció si los agresores actuaron a pie o en moto. Por otra parte, hay versiones que indican que uno habría filmado el ataque.

Mientras todo eso se investiga, el expediente avanzó este viernes con la imputación a los dos detenidos: enfrentan cargos por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa y en calidad de coautores.

Durante la audiencia, en la que la fiscalía estuvo representada por el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio, la jueza de Ejecución Penal, Ana María Iacono dictó la prisión preventiva por cuatro meses para el mayor de edad, y medidas provisorias para el menor por igual tiempo.