Un hombre casi desmaya a golpes a su hija y fue detenido

Un hombre de 48 años fue detenido, luego de encerrar en una habitación y atacar a golpes de puños y patadas a su hija, dejándola con serias heridas en distintas partes del cuerpo.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer en una vivienda del barrio San José de la ciudad de Palpalá.

En esas circunstancias, los efectivos tomaron conocimiento a través del sistema de emergencia 911, sobre un hecho de violencia en progreso, en el interior de una vivienda, y cuando se hicieron presentes en el lugar, una mujer en estado de shock pedía ayuda desesperadamente.

Los efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 8 irrumpieron en la vivienda, forzaron la puerta de una habitación y observaron a una joven que estaba siendo golpeada por su progenitor y estaba a punto de perder el conocimiento.

Los auxiliares de la Justicia redujeron al hombre de 48 años, quien en un primer momento intentó enfrentarlos, pero fue inmediatamente reducido y esposado.

De inmediato se solicitó la intervención del Same, quien trasladó de urgencia a la víctima al nosocomio local, quien fue diagnosticada con traumatismos en distintas partes del cuerpo y traumatismo encéfalo craneal leve.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

Los efectivos de la Seccional 47º del barrio Paso de Jama de la ciudad siderúrgica quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el hombre de 48 años fue imputado por lesiones leves, agravadas por el vínculo, por quien mediare violencia de género y en la jornada de ayer conoció causa de imputación y continúa detenido.