Denunció que fue estafado por más de $2 millones

Un vecino del distrito capitalino de Alto Comedero denunció que fue víctima de una estafa por más de 2 millones de pesos, luego de ser engañado con un supuesto "bono de pandemia" que le comunicaron que había sido beneficiado. Tras aportar sus datos, le hackearon la cuenta bancaria.

El ilícito ocurrió días pasados por la tarde, cuando la víctima recibió un llamado telefónico de un número con la característica 0351, correspondiente a la ciudad de Córdoba.

Si bien en un principio le pareció extraño, el damnificado atendió y desde el otro lado le habló un hombre que le aseguró que era beneficiado de un aparente "bono de pandemia" de 150 mil pesos mensuales.

Más allá del supuesto premio que habría ganado la víctima, quien llamó nunca se identificó acerca de a qué institución o empresa representaba, de acuerdo a la denuncia policial realizada.

Sin embargo, el denunciante debía cumplir una serie de procedimientos antes de ser acreedor del aparente "bono de pandemia". Entre ellos, proporcionar sus datos personales y el acceso biométrico con una foto de su rostro a un link del banco privado con mayor presencia en la provincia de Jujuy, que le pasó previamente quien lo llamó.

Tras esto, se cortó la comunicación con la promesa de que en los próximos días el damnificado iba a empezar a percibir el supuesto beneficio.

Horas más tarde, el hombre notó una serie de movimientos en la cuenta bancaria e ingresó al home banking para verificar lo ocurrido. De esta manera, pudo verificar que sospechosos sacaron un préstamo a su nombre por el monto de 2 millones 250 mil pesos, tras lo cual fueron transferidos a distintas cuentas mediante varios envíos de dinero.

Finalmente, el damnificado se dirigió a la Seccional 46° de Alto Comedero para realizar la denuncia por estafa y aportó los comprobantes de los movimientos que verificó.