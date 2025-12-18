Comienza la Expo Jujuy Productiva con más de 300 emprendedores y productores locales

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó que la Expo “es una herramienta concreta para acompañar a quienes producen en nuestra provincia, generando oportunidades de comercialización directa, fortaleciendo las economías regionales y poniendo en valor el enorme potencial productivo que tiene Jujuy”. Asimismo, remarcó que este tipo de espacios “permiten acercar el Estado al territorio y consolidar políticas públicas que impulsen el desarrollo local”.

La propuesta contará con la participación de más de 300 emprendedores y productores inscriptos, pertenecientes a rubros como carnes, frutas, verduras, hortalizas, panadería, pastelería, floricultura, decoración, tejidos, mueblería, gastronomía y artesanías en general.

El predio dispondrá de 200 metros cuadrados, con dos carpas principales destinadas a la exposición de productos alimenticios y un patio central al aire libre, donde se ubicará el escenario, el sector gastronómico y los emprendedores de manualidades. Además, la Expo contará con un sector institucional, con la participación de la Dirección de Vitivinicultura, el Centro Forestal Arrayanal, la Dirección Agrícola y Forestal y la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CODEPO).

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de bandas de música en vivo, conjuntos de baile folclórico, sorteos y concursos, pensados para toda la familia. En ese sentido, el ministro Abud subrayó que “la Expo no solo es un espacio productivo, sino también un punto de encuentro para las familias jujeñas, donde se combina trabajo, cultura e identidad”.