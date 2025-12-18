Cierre del ciclo 2025 en los centros de desarrollo infantil municipales de Palpalá

Se realizó el acto de cierre del ciclo lectivo 2025 de los Centros de Desarrollo Infantil y Centros de Recreación Infantil en la Casa de la Cultura, donde se celebró el trabajo realizado durante el año y la contención de 100 pequeños de diferentes barrios, se destacó la política de niñez y se reconoció la labor del personal docente, además de entregar certificados a los niños y niñas, resaltando la importancia de estos espacios municipales que promueven el desarrollo integral de los niños.

Los CDI y CRI de la ciudad, funcionan en diferentes puntos de Palpalá, como ser el CIC de Canal de Beagle, San José, Sarmiento, SUM del barrio Las Tipas y Antártida Argentina, tienen como objetivo que los niños que asisten a dicho espacio tengan contención, inclusión, aprendizaje y estimulación desde temprana edad. Los CDI y CRI ofrecen actividades educativas, complementándolas con actividades extracurriculares como educación física, excursiones y otras propuestas enriquecedoras.

En un contexto complejo a nivel país, marcado por el avance del Gobierno Nacional con políticas de ajuste y recortes presupuestarios que afectan especialmente a las áreas sociales, el municipio de Palpalá sostiene y fortalece su compromiso con la comunidad a través de una gestión responsable de recursos propios. Lejos de limitarse únicamente a la ejecución de obras, el Ejecutivo municipal prioriza políticas de contención, inclusión y desarrollo infantil, entendiendo que la niñez es una inversión fundamental para el presente y el futuro de la ciudad. En este marco, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros de Recreación Infantil (CRI), cumplen un rol clave en la implementación de políticas de estimulación temprana, bienestar social y acompañamiento a las familias, garantizando derechos y oportunidades para los niños y niñas de Palpalá.

Durante el acto, la Coordinadora de Adolescencia Niñez y Familia, Verónica García realizó el balance anual, resaltando que “fue un año muy positivo, a pesar de la difícil situación a nivel nacional”. Agradeció el compromiso de los padres en las actividades propuestas y anunció la entrega de certificados honoríficos a las educadoras, “porque es importante reconocer la labor que ellas realizan durante todo el año y también recordar la memoria de Silvana Rojas que se nos fue hace poco tiempo y se desempeñó en nuestros jardines”. Asimismo, destacó el trabajo conjunto de todas las áreas del municipio y el apoyo del intendente Rivarola para el desarrollo de las actividades infantiles.

La voz de las familias también tuvo presencia en el encuentro. Carolina Churquina, madre de una asistente del CRI del barrio Las Tipas, expresó su gratitud con la institución: “Mi hija iniciará una nueva etapa en la escuela Córdoba, sala de 4 años, y se lleva muy lindos recuerdos y fue muy bien contenida”. Destacó el trabajo de las maestras Gabriela y Dina, así como el acompañamiento del municipio en todos los eventos del año.

Por su parte, Daiana Ortiz, hermana de otra asistente, disfrutó especialmente de la presencia de Papa Noel para los niños. Silvina, madre de Daiana y de la pequeña participante, elogió el trabajo conjunto entre padres, chicos y municipalidad, resaltando la dedicación y el cariño de las maestras, y animó a la comunidad a traer a los chicos “porque es una experiencia muy linda para ellos”.

Viernes último dá de preinscripciones 2026 para CDI y CRI Municipales

La Municipalidad de Palpalá anuncia que hasta el viernes 19 de diciembre se realizarán las preinscripciones para el ciclo 2026 en los CDI y CRI municipales, para niños de 2 a 4 años.

Lugares y horarios:

CDI “Jardín de mis Sueños”: CIC Nº2, Canal de Beagle (9 a 12 y 15 a 18 horas).

CDI “San José”: CIC Nº1, San José (9 a 12 y 15 a 18 horas).

CRI “Sol de Esperanza”: SUM, Las Tipas, avenida Pilar Bermúdez (9 a 12 y 15 a 18 horas).

CRI “Mundo de Fantasía”: SUM, Sarmiento, calle Santibáñez (9 a 12 horas).

CRI “Trapito”: SUM, Antártida Argentina, calle Cabo San Pablo s/n (9 a 12 horas).

Para mayor información, dirigirse a la institución correspondiente.