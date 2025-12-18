31°
CAPACITACIÓN

Con una importante convocatoria comenzó la clínica “Metodología de Desarrollo Deportivo”

Se desarrollará hasta el viernes 19 en la Sociedad Española.

Jueves, 18 de diciembre de 2025 16:23

Con una destacada participación, el Instituto Universitario River Plate, a través de un convenio con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, dio inicio en las instalaciones de la Sociedad Española a la clínica gratuita denominada “Metodología de Desarrollo Deportivo”, a cargo de los licenciados Pablo Covián y Alex Pérez.

La capacitación, de carácter libre y gratuito, se desarrollará hasta el viernes 19 y está destinada a profesores de Educación Física, instructores, entrenadores y a todas aquellas personas interesadas en el desarrollo de la actividad deportiva.

Durante las jornadas, los asistentes abordarán metodologías aplicables a distintas disciplinas deportivas, desde un enfoque actual e integral, que incluye aspectos vinculados al crecimiento del futsal (fútbol de salón), una especialidad que registra un marcado desarrollo tanto a nivel local como nacional.

En el acto de apertura, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó “la importancia de la visita de los profesionales del Instituto Universitario River Plate”, y remarcó que la iniciativa “comparte los objetivos del municipio, orientados a formar líderes y emprendedores deportivos, brindándoles herramientas y acompañamiento desde el Estado municipal”.

En ese sentido, subrayó que el propósito es “lograr que los espacios públicos estén vinculados al deporte, la salud, la contención y el emprendedurismo, promoviendo vocaciones tanto en la práctica como en la docencia deportiva”.

Asimismo, Altea señaló que “la ciudad crece y es necesario acompañar ese desarrollo generando educación, que es la base del país, la provincia y la ciudad. La educación atraviesa distintos ámbitos y el deporte no queda al margen, especialmente después de la pandemia, cuando adquirió un rol fundamental para las familias, los vecinos y la construcción social”.

Por su parte, el licenciado Pablo Covián expresó su satisfacción por visitar la provincia y agradeció al municipio por hacer posible la realización de la clínica. Además, destacó que “el Instituto Universitario River Plate cuenta con 15 años de trayectoria y hoy tiene una impronta cada vez más federal, con presencia tanto en el norte del país como en Tierra del Fuego”.

En relación a la actividad, Covián explicó que “la alianza estratégica entre la Universidad y el municipio permitió desarrollar dos jornadas de trabajo, con cuatro módulos, en un proceso de intercambio en el que también aprendemos, ya que cada región tiene sus propios estilos y formas. Nosotros aportamos nuestras experiencias y herramientas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los jujeños a través del deporte”.

Finalmente, señaló que desde la institución “se busca generar en todo el país nuevas formas de enseñanza a través del deporte, entendiendo que el movimiento tiene técnicas y procesos específicos, y brindando a los docentes locales herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que practican actividad física”.

