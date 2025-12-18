Historia en el Festival de Niño y el Folclore 2025

La historia de Juan Galo Lavalle contada con danzas y mucho de actuación teatral, fue la propuesta de excelencia de este año del Festival del Niño y el Folclore, que es la muestra de fin de ciclo, ya tradicional del Taller de Danzas Nativas Huayra Muyoj, que dirige el profesor Rodolfo Revollo.

Esta vez, el tema elegido fue ese, el homenaje a un hombre de la historia, que interpretado por el profesor Pablo Almirón Sorroza, escribía sus memorias contándole al público sus peripecias, sus aciertos y sus dudas, las cosas por las que se enorgulleció y aquellas de las que se arrepintió, siempre dejando en claro que su lucha siempre fue en busca de la libertad de la patria.

El festival estuvo a cargo de los profesores Martín Revollo y Rodolfo Revollo (hijos), la comunicación y las redes de Lucas Revollo, el vestuario de Gabriela Saavedra, y completan el equipo los profesores Laura Barceló y Pablo Almirón Sorroza.

Con cada momento, una danza, en un lugar distinto del país, y por supuesto con sus ritmos. Ese fue el eje de dos funciones maravillosas que sucedieron este fin de semana en la sala mayor del Teatro Mitre, los días sábado y domingo.

Antes, en el inicio, la presentación de cada parte de esta escuela que reúne a pequeños, a adolescentes, a nuevos y viejos alumnos, para celebrar cada fin de ciclo. Una presentación musicalizada con novedades del folclore, como los temas Milo J (la revelación musical de los últimos años, en nuestro país y desde ritmos urbanos hasta el folclore) y Juan Portella de Salta, por mencionar un par. Y queda demostrado que las danzas tradicionales argentinas, son bellas y se pueden bailar con cada expresión, las de antes y las de hoy.

EL COMBATE | INTERPRETADO DESDE LA DANZA, CON MUCHA ENERGÍA Y TEATRALIDAD.

El sábado también se presentó, antes de la historia del "León de Riobamba" (como se lo conoce y como se presentó nuestro personaje, a Lavalle), la filial de Humahuaca del Huayra Muyoj, que dirigida por el profesor Diego Méndez, mostró un trabajadísimo cuadro de La Salamanca.

Trajes y coreografías que siempre se destacan, que tienen su personalidad, y deslumbran, son los recursos de una escuela que sigue el rumbo del Huayra en la Quebrada, pero con su propia impronta.

Es de destacar la calidad actoral del profesor Pablo, que se puso en el cuerpo de un hombre que luchó, se entregó, sufrió y al final de su vida todavía se cuestionaba quién fue realmente. Mucha pasión y realismo en la interpretación, que sin dudas fue uno de los condimentos más fuertes de esta última entrega de El Niño y el Folclore.

Cada pasaje de eso que él va escribiendo con una pluma en sus memorias, lleva reflexión y a una provincia, un ritmo, una danza, y entonces bailan El Pericón, y la narración pasa por ejemplo por Mendoza (donde mencionó a su amor Dolores), por el litoral, por Jujuy (donde el carnaval es el protagonista y se sirve también de la música en vivo con los instrumentistas que acompañaron al ballet del Huayra este año, por su gira a Europa). Jujuy es donde encuentra la muerte, asesinado.

Otro momento destacable es el del fusilamiento de Dorrego, que decide Lavalle, donde el ballet del Huayra Muyoj danza ese combate, y ese crítico momento del 13 de diciembre de 1828. Allí los bailarines muestran también una increíble calidad actoral, que completa la excelencia de la presentación, con Agustín Cheli en el papel de Dorrego.

Después de seguir el hilo de una historia que nos representa y nos compete, de la mejor manera que es el arte, y en este caso de la danza, el festival continúa con el protagonismo de cada uno de sus grupos.

FILIAL PERICO | VARIAS GENERACIONES EN UN MISMO CUADRO.

Este año se formó el Ballet de Adultos del Huayra Muyoj, a partir del taller que se dictó para este público. Y este ballet, que ya debutó en un viaje a Termas de Río Hondo, donde la institución participó del Festival de Ashpa Sumaj, lució todo su aprendizaje y estuvo a la altura de una academia prestigiosa.

Como si la energía hubiera sido poca hasta aquí, llegó como un huracán el Ballet Caporal Urus Virgen de la Candelaria, de Humahuaca, que también dirige el profesor Diego Méndez, y que ya tiene un nombre a nivel nacional e internacional por su excelencia. Ellos hicieron un gran y sentido homenaje a la República de Bolivia, donde nace este ritmo que a ellos les apasiona. Banderas verde, amarilla y roja, flamearon en el escenario del Teatro Mitre.

La filial de Perico del Huayra tuvo su momento, y su presentación mostró una integración de generaciones, en el escenario, con la gracia de bailarincitos, de 4 años o por ahí, pasando por el aprendizaje de niños y adolescentes, el ballet de adultos, y la prestancia de los jóvenes que integran el ballet oficial. Danzas y boleadoras en esta puesta que trajo a los periqueños al coliseo jujeño. La filial está dirigida por la profesora Ana Gómez.

Y también se lucieron nuevamente los "ex huayras" por decirles de alguna manera. Es el ballet de los adultos, peros los experimentados, los que alguna vez fueron parte del ballet y viajaron a Europa. Muchos de ellos hoy son los padres de quienes actualmente transitan sus días en la escuela.

Esto hizo que tiernas imágenes sucedieron cuando a los "profes" Laura Barceló y Pablo Almirón Sorroza, les tocó bailar con sus hijos Agustín e Indira, jóvenes talentos que hoy son parte del ballet.