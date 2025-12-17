27°
17 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

marcha de jubilados
MESSI
Diputados
Gastó 17 millones que eran para la fiesta de egresados de su hija
En barrio Los Perales
Afa
Liberaron a más de 30 animales en Córdoba
marcha de jubilados
MESSI
Diputados
Gastó 17 millones que eran para la fiesta de egresados de su hija
En barrio Los Perales
Afa
Liberaron a más de 30 animales en Córdoba

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
3.000 metros cúbicos de nieve

China prepara el muñeco de nieve más grande del mundo

El Parque Musical Qunli trabaja en la construcción de la figura, que tiene 3.000 metros cúbicos de nieve y casi 20 metros de altura.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 19:45

La ciudad de Harbin, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China, está generando expectativa con la construcción de su monumental atracción invernal: el muñeco de nieve más grande del mundo.

Los visitantes se congregaron en el Parque Musical Qunli para tomarse fotografías junto al muñeco de nieve gigante, que aún está sin terminar.

La escultura de nieve de este año ha superado su propia marca. Con 19 metros de alturaes un metro más alto que el construido en la temporada anterior. La obra está siendo elaborada con aproximadamente 3.000 metros cúbicos de nieve.

A pesar de que los trabajos de construcción continúan, los visitantes ya muestran su entusiasmo por la imponente escala de la escultura, que se perfila como la principal atracción visual de Harbin durante el frío invierno.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD