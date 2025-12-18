Comienza a rodar la pelota en el torneo de fútbol infantil “Manuel ‘El Negro’ Guerrero

La pelota comenzará a rodar en las instalaciones del estadio “23 de Agosto” y del complejo Papel Noa, donde desplegarán su fútbol los jugadores de las categorías 2014 a 2019.

Los equipos participantes están distribuidos de acuerdo al siguiente esquema organizativo:

CATEGORÍA 2014

ZONA A: Gimnasia de Jujuy Sur. Club Luján. San Lorenzo. CAI Palpalá.

ZONA B: Pumitas Perico. Gimnasia de Jujuy Norte. Junior FC. Juventud Unida.

ZONA C: Constitución Palpalá. Halcones de UFA. Duendes Verdes. Club Comercio.

ZONA D: Cancheritos Palpalá. 100 Viviendas. Club Malvinas. Club Cuyaya.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12:30 en Papel Noa.

CATEGORÍA 2015

ZONA A: Gimnasia Celeste. Merenguitos Palpalá. Club Comercio. Lobitos San Pedro.

ZONA B: Grillitos Perico. San Lorenzo. Club Malvinas. Monterrico San Vicente.

ZONA C: T.H. Junior. Atlas. Gimnasia Blanco.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 10:50 en Papel Noa.

CATEGORÍA 2016

ZONA A: Merenguitos Negro. Junior FC. La Cantera. Gimnasia de Jujuy.

ZONA B: Merenguitos Blanco. Club Malvinas. San Lorenzo. Chispita Palpalá.

ZONA C: Olimpia. Juventud Unida. Club de Amigos. Club Luján.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12 en Papel Noa.

CATEGORÍA 2017

ZONA A: Club Gorriti B. Talleres de Perico. Lobitos San Pedro. Monterrico San Vicente.

ZONA B: Club Gorriti A. Club Universitario. Juventud Unida. Club Luján.

ZONA C: Club Comercio. Duendes Verdes. Atlético San Pedro. Club Malvinas.

ZONA D: Gimnasia de Jujuy. San Lorenzo. La Cantera. CAI Palpalá.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 13:30 en el estadio “23 de Agosto”.

CATEGORÍA 2018

ZONA A: Club Gorriti A. Juventud Unida. Monterrico San Vicente. San Lorenzo.

ZONA B: Club Gorriti B. Club Comercio. Gimnasia de Jujuy. Fernando Carlos.

ZONA C: Atlas. Club Luján. El Cruce.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12 en el estadio “23 de Agosto”.

CATEGORÍA 2019

ZONA A: La Cantera. Atlas. Gimnasia de Jujuy.

ZONA B: Academia de Fútbol. Comercio. Lobitos San Pedro.

ZONA C: San Lorenzo. Talleres de Perico. San Vicente Monterrico.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 15:30 en el estadio “23 de Agosto”.

Es oportuno recordar, que la programación de los partidos continuará desarrollándose entre sábado y domingo.