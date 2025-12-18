30°
18 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

reforma laboral
Capacitación
Verano Activo
China
reforma laboral
reforma laboral
Capacitación
Verano Activo
China
reforma laboral

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Por los clubes

Comienza a rodar la pelota en el torneo de fútbol infantil “Manuel ‘El Negro’ Guerrero

Este viernes, 19 de diciembre, se pone en marcha el torneo de fútbol infantil “Manuel ‘El Negro’ Guerrero”, organizado por Gimnasia y Esgrima de Jujuy con el propósito de contribuir a los procesos que llevan adelante clubes y escuelas de la provincia para la formación integral que impacta el desarrollo físico, emocional y social de los niños.

Jueves, 18 de diciembre de 2025 19:45

La pelota comenzará a rodar en las instalaciones del estadio “23 de Agosto” y del complejo Papel Noa, donde desplegarán su fútbol los jugadores de las categorías 2014 a 2019.

Los equipos participantes están distribuidos de acuerdo al siguiente esquema organizativo:

CATEGORÍA 2014

ZONA A: Gimnasia de Jujuy Sur. Club Luján. San Lorenzo. CAI Palpalá.
ZONA B: Pumitas Perico. Gimnasia de Jujuy Norte. Junior FC. Juventud Unida.
ZONA C: Constitución Palpalá. Halcones de UFA. Duendes Verdes. Club Comercio.
ZONA D: Cancheritos Palpalá. 100 Viviendas. Club Malvinas. Club Cuyaya.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12:30 en Papel Noa.

CATEGORÍA 2015

ZONA A: Gimnasia Celeste. Merenguitos Palpalá. Club Comercio. Lobitos San Pedro.
ZONA B: Grillitos Perico. San Lorenzo. Club Malvinas. Monterrico San Vicente.
ZONA C: T.H. Junior. Atlas. Gimnasia Blanco.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 10:50 en Papel Noa.

CATEGORÍA 2016

ZONA A: Merenguitos Negro. Junior FC. La Cantera. Gimnasia de Jujuy.
ZONA B: Merenguitos Blanco. Club Malvinas. San Lorenzo. Chispita Palpalá.
ZONA C: Olimpia. Juventud Unida. Club de Amigos. Club Luján.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12 en Papel Noa.

CATEGORÍA 2017

ZONA A: Club Gorriti B. Talleres de Perico. Lobitos San Pedro. Monterrico San Vicente.
ZONA B: Club Gorriti A. Club Universitario. Juventud Unida. Club Luján.
ZONA C: Club Comercio. Duendes Verdes. Atlético San Pedro. Club Malvinas.
ZONA D: Gimnasia de Jujuy. San Lorenzo. La Cantera. CAI Palpalá.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 13:30 en el estadio “23 de Agosto”.

CATEGORÍA 2018

ZONA A: Club Gorriti A. Juventud Unida. Monterrico San Vicente. San Lorenzo.
ZONA B: Club Gorriti B. Club Comercio. Gimnasia de Jujuy. Fernando Carlos.
ZONA C: Atlas. Club Luján. El Cruce.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12 en el estadio “23 de Agosto”.

CATEGORÍA 2019

ZONA A: La Cantera. Atlas. Gimnasia de Jujuy.
ZONA B: Academia de Fútbol. Comercio. Lobitos San Pedro.
ZONA C: San Lorenzo. Talleres de Perico. San Vicente Monterrico.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 15:30 en el estadio “23 de Agosto”.
Es oportuno recordar, que la programación de los partidos continuará desarrollándose entre sábado y domingo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD