Comienza a rodar la pelota en el torneo de fútbol infantil “Manuel ‘El Negro’ Guerrero

La pelota comenzará a rodar en las instalaciones del estadio “23 de Agosto” y del complejo Papel Noa, donde desplegarán su fútbol los jugadores de las categorías 2014 a 2019.
Los equipos participantes están distribuidos de acuerdo al siguiente esquema organizativo:
CATEGORÍA 2014
ZONA A: Gimnasia de Jujuy Sur. Club Luján. San Lorenzo. CAI Palpalá.
ZONA B: Pumitas Perico. Gimnasia de Jujuy Norte. Junior FC. Juventud Unida.
ZONA C: Constitución Palpalá. Halcones de UFA. Duendes Verdes. Club Comercio.
ZONA D: Cancheritos Palpalá. 100 Viviendas. Club Malvinas. Club Cuyaya.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12:30 en Papel Noa.
CATEGORÍA 2015
ZONA A: Gimnasia Celeste. Merenguitos Palpalá. Club Comercio. Lobitos San Pedro.
ZONA B: Grillitos Perico. San Lorenzo. Club Malvinas. Monterrico San Vicente.
ZONA C: T.H. Junior. Atlas. Gimnasia Blanco.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 10:50 en Papel Noa.
CATEGORÍA 2016
ZONA A: Merenguitos Negro. Junior FC. La Cantera. Gimnasia de Jujuy.
ZONA B: Merenguitos Blanco. Club Malvinas. San Lorenzo. Chispita Palpalá.
ZONA C: Olimpia. Juventud Unida. Club de Amigos. Club Luján.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12 en Papel Noa.
CATEGORÍA 2017
ZONA A: Club Gorriti B. Talleres de Perico. Lobitos San Pedro. Monterrico San Vicente.
ZONA B: Club Gorriti A. Club Universitario. Juventud Unida. Club Luján.
ZONA C: Club Comercio. Duendes Verdes. Atlético San Pedro. Club Malvinas.
ZONA D: Gimnasia de Jujuy. San Lorenzo. La Cantera. CAI Palpalá.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 13:30 en el estadio “23 de Agosto”.
CATEGORÍA 2018
ZONA A: Club Gorriti A. Juventud Unida. Monterrico San Vicente. San Lorenzo.
ZONA B: Club Gorriti B. Club Comercio. Gimnasia de Jujuy. Fernando Carlos.
ZONA C: Atlas. Club Luján. El Cruce.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12 en el estadio “23 de Agosto”.
CATEGORÍA 2019
ZONA A: La Cantera. Atlas. Gimnasia de Jujuy.
ZONA B: Academia de Fútbol. Comercio. Lobitos San Pedro.
ZONA C: San Lorenzo. Talleres de Perico. San Vicente Monterrico.
En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 15:30 en el estadio “23 de Agosto”.
Es oportuno recordar, que la programación de los partidos continuará desarrollándose entre sábado y domingo.