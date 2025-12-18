Gremios se movilizaron en Jujuy contra la reforma laboral

La reforma laboral llegará al Senado recién el 10 de febrero, durante la próxima reunión de comisión. Con esta decisión, el llamado a sesiones extraordinarias se extiende por casi dos meses, mientras el oficialismo busca cerrar negociaciones con los bloques opositores y definir cambios en los puntos más discutidos del proyecto.

En el marco de este debate, en distintos puntos del país varios gremios se manifestaron y convocaron a grandes marchas para expresar su rechazo. Jujuy no fue la excepción: desde las 18 horas, partiendo desde el Estadio Federación de Básquet, las tres centrales sindicales marcharon hasta Casa de Gobierno.

Para cerrar la jornada, los diferentes gremios se pronunciaron a los pies de la Catedral, frente a la Plaza Belgrano.

Durante la movilización, el secretario general de la CTA, Santiago Hamud, comentó a nuestro diario “Estamos contentos por el desarrollo de esta jornada, que fue masiva. Es una muestra contundente de fuerza y unidad de todos los sectores sindicales de la provincia”. Además, remarcó que la protesta fue acordada entre la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, junto a los sindicatos que las integran.