Reforma laboral

Gremios se movilizaron en Jujuy contra la reforma laboral

Los manifestantes recorrieron calle céntricas y se pronunciaron en contra de los cambios propuestos en el proyecto de la reforma laboral.

Jueves, 18 de diciembre de 2025 19:40

La reforma laboral llegará al Senado recién el 10 de febrero, durante la próxima reunión de comisión. Con esta decisión, el llamado a sesiones extraordinarias se extiende por casi dos meses, mientras el oficialismo busca cerrar negociaciones con los bloques opositores y definir cambios en los puntos más discutidos del proyecto.

En el marco de este debate, en distintos puntos del país varios gremios se manifestaron y convocaron a grandes marchas para expresar su rechazo. Jujuy no fue la excepción: desde las 18 horas, partiendo desde el Estadio Federación de Básquet, las tres centrales sindicales marcharon hasta Casa de Gobierno.

Para cerrar la jornada, los diferentes gremios se pronunciaron a los pies de la Catedral, frente a la Plaza Belgrano.

Durante la movilización, el secretario general de la CTA, Santiago Hamud, comentó a nuestro diario “Estamos contentos por el desarrollo de esta jornada, que fue masiva. Es una muestra contundente de fuerza y unidad de todos los sectores sindicales de la provincia”. Además, remarcó que la protesta fue acordada entre la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, junto a los sindicatos que las integran.

Temas de la nota

