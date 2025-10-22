Pagaron las cuotas, pero no les otorgaron los terrenos

Los meses pasaron y el matrimonio abonó las cuotas por medio de transferencias bancarias, por la imposibilidad debido a cuestiones laborales de acercarse a las oficinas en el centro capitalino. Por su parte, la constructora les enviaba los recibos a su domicilio en Palpalá mediante el servicio de correo postal.

Todo marchaba bien, quedaban pocas cuotas para saldar y recibieron una propuesta desde la empresa. "Pasaron dos años y medio (en el 2023), como ya tenía más de la mitad de la totalidad del lote pagado me dicen 'te podemos dar la financiación para una casa prefabricada'. Ahí empecé a dudar un poco. Y la facilidad era más atractiva, pero en ese tiempo estaba medio complicado. 'No, le digo. Terminamos de pagar el lote y podemos comenzar a hablar de la construcción de la casa'", le dijo Quispe al empleado de la empresa en ese momento.

Esta situación recuerda el caso que fue publicado por este diario el 30 de septiembre de 2024, en donde a una pareja oriunda de Perico, víctima de MCM Construcciones, le ofrecieron un lote en Pampa Blanca. Casualmente en la misma zona en la cual el entrevistado y su esposa estaban pagando.

Además, hubo otra propuesta. "'Sabe qué don Quispe, usted tiene ocho cuotas. Si paga 5 de contado, nosotros le hacemos el descuento de esas dos cuotas y empezamos a hacer los papeleos para el contrato', me dijeron. Ya habían pasado tres años. Algunos meses yo pagaba dos cuotas así seguidas en el momento cuando tenía un poco más de plata. A lo último me pidieron un adelanto de 150 mil pesos, una, y la otra de 170 mil pesos, era un poquito más. Hice el pago, el movimiento de cuenta y me dice un empleado, 'en 30 o 60 días podemos hacer los papeles'. Ya habían pasado tres años y medio, más o menos, 2023 casi 2024", repasó el damnificado.

Sin embargo, el desenlace estaba cerca. Algunos meses después de cancelar el dinero de los lotes, Víctor Quispe se acercó a la oficina de la administración de MCM Construcciones y Servicios. "Voy a ver en la Senador Pérez y no hay nada. Toqué la puerta y salió una persona que me dijo, 'no, ya no están acá. Ahora están alquilando a otras personas'", rememoró con bronca.

Ante este episodio, el hombre insistió. "Empiezo a llamar por teléfono, tengo como seis números, ninguno me contesta, están todos fuera de línea, del área de cobertura. Después fui a otra oficina en la avenida Las Vicuñas. Ahí era un alquiler debajo de un edificio y nada", revivió.

Denuncia sin novedades

Los hechos relatados conllevaron a que Quispe decidiera realizar la denuncia policial. Así fue que el pasado 28 de mayo se acercó hasta la Seccional 1°, en el centro de la capital y narró lo sucedido. En la unidad, el entrevistado aportó dos nombres. Se trata de Rodrigo Francisco Castro y Rafael Fruyano.

Este medio buscó quiénes son los propietarios de MCM Construcciones y Servicios. De acuerdo al Boletín Oficial de la provincia de Jujuy N° 131, del 15 de noviembre de 2019, la compañía se constituyó en la capital provincial el 29 de Julio de 2019. Además, en el mismo documento se especifica a los mencionados Castro y Fruyano como los dos únicos socios. "Las partes resuelven constituir una Sociedad por Acciones Simplificada", reza la primera parte del contrato constitutivo del mencionado documento.

En ese contexto, Rodrigo Francisco Castro fue quien firmó las "condiciones generales" de la solicitud de pedido para el terreno que iba a ser propiedad de Ana María Flores, esposa del entrevistado por El Tribuno de Jujuy. Se trató del segundo terreno que los damnificados tramitaron para adquirir, cuya documentación fue firmada el 17 de diciembre de 2020 y en donde Castro aparece como "Administrador principal y representante legal de MCM Construcciones y Servicios SAS".