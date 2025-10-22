Denuncia de presunta estafa contra MCM Construcciones

Una nueva denuncia pública contra MCM Construcciones y Servicios llegó a este diario, vinculada a una presunta estafa en la compra de dos lotes en la localidad de Pampa Blanca por la suma de 1,1 millones de pesos. En este caso, los damnificados son una pareja de la ciudad de Palpalá que pagó el monto.

Además, durante el pasado año, este medio de comunicación presentó dos casos vinculados a la compañía, el de una vecina palpaleña que abonó 268 mil pesos hasta el 2022, para la construcción de una vivienda en un terreno propio, y el de una pareja de la ciudad de Perico que invirtió 264 mil pesos al 2021 para adquirir un terreno. En ambas situaciones, la empresa no les dio respuestas y desapareció. Es decir, tras sucesivas mudanzas cerró las oficinas comerciales y dio de baja las líneas telefónicas.

Por esa razón, con la misma preocupación que en las otras dos circunstancias, Víctor Quispe se acercó hasta la redacción de El Tribuno de Jujuy para narrar lo ocurrido. "En el 2020, en mayo o junio, se contactaron ellos conmigo. Venían casa por casa haciendo propaganda. Yo les pedí los datos, pero no me anoté ni nada. Mejor voy a ver a la empresa, me dieron la dirección, que era acá en la calle Senador Pérez", comenzó su relato el damnificado, acerca de cómo conoció la oferta de los lotes de MCM Construcciones.

Comerciante de la ciudad de Palpalá, Quispe recibió en su lugar de trabajo a representantes de la constructora y le interesó la oferta, por lo tanto, lo consultó con su esposa para determinar qué hacer. "Estaba bastante interesante el tema de las cuotas, de las facilidades de pago. Estaban accesibles. Charlo con mi señora y le digo, 'puede ser que sea una mentira. Un engaño'. No, me dice. Entonces, unos días después fuimos a la oficina en la Senador Pérez y me dijeron exactamente lo mismo de los planes, las facilidades, la entrega y todo eso", recordó el entrevistado.

Las explicaciones recibidas por parte de los empleados de la compañía, convencieron a Quispe. Además, todavía recuerda la administración de la empresa en el centro capitalino, la cual estaba muy bien organizada y transmitía cierta confianza para invertir los ahorros con la esperanza de adquirir un lote. Así fue cómo el matrimonio tomó la decisión de invertir pensando a futuro.

Millonaria inversión por dos lotes realizó el matrimonio

"'¿Qué hacemos?', le digo a mi señora. No era mucho el importe, pero tampoco era tan poco. Bueno, a las dos semanas nos decidimos. Primero, un lotecito. Hicimos los trámites de un lote a mi nombre", trajo a su mente el entrevistado en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

De acuerdo a la documentación suministrada por MCM Construcciones y Servicios a los damnificados, el lote de 235 metros cuadrados (10 x 23,5 metros) en la localidad de Pampa Blanca tenía un costo total de 750 mil pesos, a pagar en cuotas durante el lapso de cuatro años. Esos pagos comenzaron a hacerse efectivos el 3 de septiembre de 2020 en la oficina que la empresa tenía en ese momento en la avenida Senador Pérez, de la capital jujeña. Por lo tanto, cada mes el entrevistado se acercaba a pagar 5 mil pesos y le emitían una factura.

Por supuesto que con el tiempo las cuotas fueron aumentando, de acuerdo a la inflación. Así fue que los abonos subieron gradualmente a 7 mil, 20 mil, 25 mil y hasta 35 mil pesos mensuales, que llegó a pagar.

"Después, al mes más o menos, 'compremos otro', dice mi señora, 'si nos están dando la facilidad y todo'", recordó Quispe. Ese nuevo lote, según los documentos otorgados por la compañía era otro lote en Pampa Blanca, también de 235 metros cuadrados (10 x 23,5 metros) con un costo total de 250 mil pesos, que con el tiempo fue en aumento, a nombre de Ana María Flores, esposa del entrevistado. El terreno fue solicitado el 17 de diciembre de 2020 en las oficinas de la empresa en la avenida Senador Pérez al 300, de la capital jujeña. Sin embargo, "no nos quisieron dar ni número de lote, hasta que no terminemos de pagar la totalidad del terreno", narró Quispe en diálogo con este medio de comunicación.

El matrimonio también tuvo la posibilidad de conocer la propiedad, próxima al área urbana de la mencionada localidad del departamento El Carmen. "Nos llevaron al loteo, en Pampa Blanca. Yo tenía un autito, 'no, no se haga problemas, nosotros lo llevamos', me dicen. En ese tiempo estaban limpiando. Estaba el cartel que decía la propaganda del nuevo loteo. De la plaza principal, en esa calle más o menos un kilómetro y medio para abajo, quedaba. Es una calle de tierra. Terminan las casas, comienzan unos campos, en ese tiempo, eran de papa. Bastante amplio, de ambos lados", describió el entrevistado el lugar en el cual se encontraban los dos lotes que terminó de pagar con su esposa al precio total de 1,1 millones de pesos, según consta en la denuncia policial realizada en la Seccional 1° de la capital provincial.