Robaron $90 millones que estaban en un automóvil

Un millonario robo fue denunciado por un vecino de la capital jujeña, quien narró en la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia la sustracción de 90 millones de pesos. La suma se encontraba dentro de bolsas plásticas en el asiento del acompañante del auto, el cual abandonó por unos minutos en una estación de GNC de Alto Comedero. El dinero iba a ser depositado en una entidad bancaria del centro capitalino para pagar una deuda.

El ilícito sucedió días pasados al mediodía, cuando la víctima guardó el monto mencionado en dos bolsas plásticas negras y dejó el paquete que armó en el asiento del acompañante.

De acuerdo a la denuncia realizada, el dinero era para pagar una deuda con una empresa distribuidora de bebidas, ya que el damnificado es propietario de un local comercial.

Además, lo iba a realizar mediante un depósito en una sucursal bancaria privada de origen extranjero, que está ubicada en la esquina de las calles Lamadrid y Alvear, del centro capitalino.

Tras esto, alrededor de las 9 salió de su domicilio en la capital provincial para primero dirigirse a la ciudad de Palpalá por cuestiones de negocios personales, en las inmediaciones del barrio Alto Palpalá.

Luego, al mediodía el damnificado emprendió el regreso a la capital por la autopista de la ruta nacional N° 66, con la intención de pasar por el banco a depositar el dinero.

Sin embargo, se detuvo en la estación de GNC ubicada en el cruce entre la ruta 66 y el puente que lleva al Camino a Río Blanco.

Fue entonces, que el denunciante se bajó del vehículo para ir al baño, por lo que calculó que demoró alrededor de cinco minutos, según lo que consta en la denuncia realizada en la dependencia. Ese tiempo se constituyó como clave.

El hombre volvió al auto y manejó hasta el centro de la capital, aunque durante ese transcurso notó que el paquete que había dejado en el asiento del acompañante ya no se encontraba.

Debido a la millonaria pérdida, el conductor se dirigió de inmediato a la Dirección General de Investigaciones de la Policía, ubicada en el barrio Chijra de la capital, para realizar la denuncia correspondiente. Además, aportó los detalles del recorrido hecho entre la ciudad capital y Palpalá.