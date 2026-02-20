Educación: recuperar el salario docente

Frecuentemente leemos y escuchamos propuestas de reformas, modernización o planificación sobre el sistema educativo. Nosotros mismos desde esta columna lo hemos realizado.

Se critica la actual situación de la educación en todos sus niveles y se proponen cambios drásticos o más moderados.

Pero pocas veces la dimensión del salario docente aparece en estos planes como una variable sustancial que debe acompañar cualquier modificación.

Después de la "carpa blanca", modalidad de protesta del sector docente que se inició en 1997, se estableció el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), un aporte del presupuesto nacional que representó entre el 9% y el 15% de los ingresos de cada educador de los niveles obligatorios, según la Provincia.

En Enero de 2024 cuando era necesario prorrogar el Fondo, el actual Gobierno Nacional, decidió desentenderse de estos recursos con el consiguiente impacto en los haberes.

La central gremial, Ctera, estima que desde 2024 el Gobierno le debería haber pagado, en promedio, a cada una de los docentes del país unos 5 millones de pesos por el Fonid.

La paritaria docente nacional, que establecía un piso salarial para todo el país también quedó en punto muerto, y con la excusa de no llegar a acuerdos, el Gobierno establece por decreto esa suma.

Como ejemplo podemos mostrar que en Febrero del año pasado el piso se estableció por decreto en 500.000 pesos cuando la inflación acumulada ya exigía más de 700.000, un 40% por encima de lo otorgado.

Por otro lado, con la actual Ley de Presupuesto se evade la obligación de invertir al menos el 6% del Producto Bruto Interno en educación entre Nación y Provincias, tal como la establece la Ley de Educación, obviamente con el objetivo de asignar pocos recursos al sector.

Teniendo en cuenta la variación entre Provincias, podemos señalar que el ingreso docente ha perdido entre 25% y 30% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Y en el caso de las universidades nacionales la disminución ronda el 40% o más. Muchos en el magisterio no alcanzan la canasta de pobreza.

Todo esto se señala ya que es difícil implementar cambios en el sistema educativo con docentes que tienen que sumar más de horas y cargos, o bien que están preocupados por incorporar otras formas de ingreso para completar sus ingresos.

Es fácil de comprender que estas situaciones impactan directamente sobre la calidad educativa.

Da la impresión que es más fácil proponer soluciones y planes para que la educación en Argentina sea mas pertinente, que lograr un magisterio correctamente remunerado.

El primer objetivo debería ser recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023. Un valor que se acerca a la solución, pero solo es un primer paso ya que el salario ya, en aquel entonces, venia con problemas.

Y a partir de allí no perder mas contra la inflación. Para el ciudadano común no importa si la inflación es el 2% o el 15% si, como se dice comúnmente, "los precios van en ascensor y los salarios por escalera":

Procuremos primero un horizonte de recuperación salarial, y, después, debatamos los planes.