Miley Cyrus revivirá a Hannah Montana para celebrar sus 20 años en Disney

Miley Cyrus volverá a encontrarse con el personaje que marcó su carrera: Hannah Montana. La artista anunció que el especial conmemorativo por el vigésimo aniversario de la serie llegará a Disney+ el 24 de marzo, en lo que promete ser un homenaje cargado de nostalgia y emoción.

El programa incluirá una entrevista íntima con la presentadora Alex Cooper, donde Cyrus repasará anécdotas y el origen de uno de los íconos más influyentes de la cultura pop juvenil. Además, Disney adelantó que se mostrarán materiales inéditos de archivo y se reconstruirán escenarios emblemáticos como el salón de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana.



Un fenómeno que sigue vivo

El impacto de la serie, estrenada en 2006, se refleja en cifras contundentes: más de 500 millones de horas vistas en Disney+, una franquicia global con videojuegos, películas y una colección musical que acumuló 14 discos de platino y 18 de oro. Para Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, Hannah Montana “abrió la puerta para que muchos fans soñaran en grande, cantaran fuerte y abrazaran todas las facetas de sí mismos”.



Cyrus no oculta la gratitud hacia el personaje que la catapultó al estrellato: “Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como una serie se transformó en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans”, expresó la cantante.



En los últimos meses, la artista ya había dejado pistas de su entusiasmo por el aniversario. Fue reconocida como la persona más joven en recibir el título de Disney Legend en 2024 y sorprendió en la alfombra roja de Palm Springs con un look rubio y flequillo, guiño directo a su alter ego.

Lo que viene

El especial, descrito por Disney como una “carta de amor para los fans”, busca reactivar la conexión entre Cyrus y varias generaciones que crecieron con la serie. Mientras tanto, los seguidores pueden revivir la magia en la plataforma, donde está disponible la colección completa: las cuatro temporadas, la película y el concierto Best of Both Worlds.