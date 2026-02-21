22°
21 de Febrero,  Jujuy, Argentina
zona franca minorista
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy
El Carmen
PALPALÁ
"Corsos Capitalinos"
Palpalá

Rivarola celebró el cierre de los Corsos 2026 en Palpalá

Más de 45 comparsas locales e invitadas desplegaron todo su brillo, color y alegría ante familias, vecinos y turistas que se acercaron para disfrutar de un evento gratuito en la ciudad.

Sabado, 21 de febrero de 2026 10:58

Con un imponente marco de público y el acompañamiento del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se vivió la última noche de los Corsos en Palpalá sobre la tradicional avenida Martijena. Más de 45 comparsas locales e invitadas desplegaron todo su brillo, color y alegría ante familias, vecinos y turistas que se acercaron para disfrutar de un evento gratuito en la ciudad.

Durante la jornada se entregaron distinciones a las comparsas participantes, reconociendo el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de cada agrupación. Los corsos, con entrada libre y gratuita, volvieron a consolidarse como un espacio que impulsa la cultura, la tradición y la identidad palpaleña, además de motorizar la economía local a través del trabajo de emprendedores y comerciantes, en el marco de las políticas culturales promovidas por la gestión municipal.

 

 

