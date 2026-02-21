Paso Jama habilitado con niebla y Sico sigue cerrado

La Delegación Provincial El Loa entregó su reporte diario del estado de los complejos fronterizos para este sábado 21 de febrero. De los cinco pasos que conectan con Argentina, cuatro se encuentran habilitados y solo uno permanece cerrado.

El Complejo Integrado Jama opera con normalidad en horario de 8 a 20, pero con el llamado a extrema precaución debido a densa neblina en el tramo entre los kilómetros 69 y 93.

En tanto, el Complejo Fronterizo Integrado Sico se mantiene no habilitado. La Ruta 23CH presenta agua, barro y piedras sobre la calzada en el kilómetro 166, haciendo imposible el tránsito seguro por el lugar.

Los complejos Ollagüe, Hito Cajón y San Pedro de Atacama funcionan con normalidad en sus horarios habituales, que van hasta las 8 a 20.

Precaución en Lipan

En la ruta 52, sector de la cuesta de Lipan (cerca del mirador), un camión sufrió el desenganche de su semi y quedó atravesado en contra mano. Conducir con precaución en la zona.

