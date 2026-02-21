21°
21 de Febrero,  Jujuy, Argentina
CARNAVAL 2026

Primera noche de los "Corsos Capitalinos"

Será el cierre del Carnaval 2026 en la ciudad, y participarán unas cincuenta comparsas y agrupaciones.

Sabado, 21 de febrero de 2026 09:24

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy pondrá el broche de oro a las celebraciones del Carnaval 2026 con la segunda parte de los tradicionales "Corsos Capitalinos", que se desarrollarán este sábado y domingo sobre avenida General Savio, a partir de las 18, con entrada libre y una propuesta pensada para el disfrute de toda la familia.

La continuidad del evento llega luego de la multitudinaria convocatoria registrada en Alto Comedero, donde miles de vecinos y vecinas acompañaron el paso de comparsas, agrupaciones artísticas y expresiones culturales que llenaron de música, color y alegría las jornadas carnestolendas.

En esta nueva edición, el público podrá disfrutar del despliegue de más de 50 agrupaciones de danza, entre ellas tinkus, diabladas, morenadas, caporales y sayeros, además de comparsas indígenas y el esperado regreso de la categoría Ballet Folklórico, que vuelve a formar parte del espectáculo con su impronta tradicional.

Los "Corsos Capitalinos" se consolidan año tras año como uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad, fortaleciendo el sentido de identidad, la participación comunitaria y el reconocimiento de las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural jujeño.

