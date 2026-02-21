20°
21 de Febrero,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Lluvia y cielo cubierto para este sábado

El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, con precipitaciones y una máxima que alcanzará los 21°C.

Sabado, 21 de febrero de 2026 08:26

La ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció este sábado con el cielo cubierto, pero esta vez acompañado de lloviznas asiladas. Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presenta con condiciones de inestabilidad que se mantendrán a lo largo de todo el día, invitando a los jujeños a llevar consigo el paraguas si planean salir de casa.

Durante la mañana, se espera que la temperatura ronde los 18°C, con la presencia de lluvias débiles y un cielo completamente nublado. Para la tarde, el panorama no presentará mayores cambios, aunque las temperaturas ascenderán a los 21°C.

Ya entrada la noche, el informe meteorológico anticipa un cambio en el tipo de precipitación. Se prevén chubascos, los cuales podrían estar acompañados de actividad tormentosa, manteniendo la ciudad bajo un cielo cubierto. 

