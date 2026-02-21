22°
21 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Paso Fronterizo

Paso Jama habilitado con niebla y Sico sigue cerrado

Este sábado, cuatro de cinco complejos fronterizos de la Provincia El Loa se encuentran operativos. Autoridades reportan un accidente de un camión en la cuesta de Lipan.

Sabado, 21 de febrero de 2026 10:02

La Delegación Provincial El Loa entregó su reporte diario del estado de los complejos fronterizos para este sábado 21 de febrero. De los cinco pasos que conectan con Argentina, cuatro se encuentran habilitados y solo uno permanece cerrado.

El Complejo Integrado Jama opera con normalidad en horario de 8 a 20, pero con el llamado a extrema precaución debido a densa neblina en el tramo entre los kilómetros 69 y 93.

En tanto, el Complejo Fronterizo Integrado Sico se mantiene no habilitado. La Ruta 23CH presenta agua, barro y piedras sobre la calzada en el kilómetro 166, haciendo imposible el tránsito seguro por el lugar.

Los complejos Ollagüe, Hito Cajón y San Pedro de Atacama funcionan con normalidad en sus horarios habituales, que van hasta las 8 a 20.

Precaución en Lipan

En la ruta 52, sector de la cuesta de Lipan (cerca del mirador), un camión sufrió el desenganche de su semi y quedó atravesado en contra mano. Conducir con precaución en la zona.
 

