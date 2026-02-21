Con gran convocatoria finalizaron corsos de Palpalá

Los Corsos 2026 de la ciudad de Palpalá se viviero a pleno, congregando a miles de personas en un ambiente de alegría, festejo y esparcimiento.

La actividad, impulsada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, contó con la participación diferentes agrupaciones, emprendedores, vecinos y visitantes de otras provincias. Anoche estaba prevista la última noche del "Carnaval de Todos 2026", con coreografías que iban a deslumbrar al público a partir de las 20, sobre avenida Martijena.

Antonella y Daniela Apaza, integrantes de la Fraternidad de Caporales Amautas, comentaron que la experiencia fue emocionante y tuvieron meses de ensayos diarios para llegar al evento. Por su parte, Joaquín Abad, del grupo "La Revelación", explicó que los preparativos comenzaron a mediados del año pasado, con el objetivo de ofrecer un gran espectáculo, mientras que Maxi, también de la misma agrupación, destacó que recorrieron varios puntos de la provincia antes de llegar a Palpalá y agradeció el apoyo de familiares y seguidores. Martín Martínez, de la murga "Los Fanáticos", señaló que este fue su segundo año participando.

Por su parte, los emprendedores agradecieron al intendente Rivarola de permitirles vender sus productos a los asistentes. Desde la "Sandwichería Los Mellis" aseguraron que pueden estar presentes en todos los eventos importantes de la ciudad, mientras que el equipo de "Barra Girotis" se elogió el apoyo de la municipalidad, de facilitar el trabajo de los pequeños negocios.