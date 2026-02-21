Hoy tercera noche de corsos en El Carmen

Esta noche desde las 21 se vivirá la tercera noche de los corsos en la ciudad de El Carmen. Más de una veintena de comparsas locales y de otros puntos de la provincia estarán brindando su espectáculo, bajo la organización de la comuna local, sobre la calle San Martín.

"Logramos realizar un importante movimiento cultural y turístico, a partir de la decisión de llevar adelante estos tradicionales corsos", destacó el intendente Víctor Hugo González, agregando que "para este sábado esperamos nuevamente un gran marco".

Gran movimiento

El jefe comunal de El Carmen contó que "durante la primera y segunda noche hubo un buen movimiento de vecinos, de gente que llegó desde distintos puntos de la provincia y aprovecharon para pasar el fin de semana en nuestra ciudad".

Resaltó que la participación de las comparsas fue muy positiva, sumado a los artistas que llegaron de otros lugares como invitados. "Contamos con una variedad de comparsas, desde la tradicional, hasta tinkus, sayeras, morenada, ballets artísticos y tropical", detalló el intendente.

Importantes presencias

VARIEDAD | PARTICIPAN COMPARSAS PARA TODOS LOS GUSTOS, CON IMPORTANTES AGRUPACIONES INVITADAS.

González también anticipó que "este sábado tendremos a Carnavallia de San Pedro de Jujuy, Somos Bachata y Talento Tropical de San Salvador, La Grosa de General Güemes. El corso es de acceso gratuito, lo que si la gente podrá elegir si alquila una silla como para una mayor comodidad".

Finalmente, el jefe comunal expresó que El Carmen continúa con diversas actividades culturales, sociales, aprovechando las vacaciones, ya que además de los corsos, a lo largo de las jornadas la gente puede disfrutar del paseo por el dique, el camping y balneario y por supuesto degustar de los clásicos buñuelos.