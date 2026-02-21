El tabaco en complejo mercado global y de logística interna

Mientras se espera la segunda reunión para determinar el costo del kilogramo de tabaco Virginia de primera calidad, que se realizará el 27 del corriente en esta capital, la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, que participó activamente de la primera reunión llevada adelante en Salta, expuso la situación de los productores jujeños y de la actividad a nivel mundial.

Respecto a la complejidad del mercado global y la logística interna, el gerente general de la entidad con sede en Ciudad Perico, Miguel Testa, explicó que el hecho de no contar con un acuerdo de precio para la campaña 2025-2026, está provocando la falta de órdenes de producción por parte de los potenciales clientes y la saturación de los galpones de los acopiadores, todo esto en un contexto marcado por un ciclo de sobreoferta global en países como Brasil, Zimbabue y Tanzania.

En ese marco, puso especial énfasis en la baja de la demanda internacional, particularmente de China -principal comprador- que habría reducido en aproximadamente un 30% sus pedidos de tabaco empacado argentino.

A ello se suma el marcado descalce entre los elevados costos de producción locales y el valor del dólar para la reposición, situación que afecta la competitividad del sector y genera incertidumbre en la fijación de precios.

Asimismo, la cuestión logística se presenta como un desafío adicional: ante la falta de espacio físico en los galpones de Salta y Jujuy, la Cooperativa implementó sistemas de turnos estrictos para preservar la calidad de la materia prima y garantizar una recepción ordenada.

A pesar de no haberse alcanzado aún un acuerdo sobre el precio final, desde la Cooperativa destacaron la voluntad de diálogo y la necesidad de construir consensos que permitan proteger el ingreso del productor y optimizar la aplicación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).

Por último Testa señaló que, si bien el panorama es complejo, las posturas no son antagónicas y expresó su confianza en que en la próxima reunión se pueda avanzar hacia un acuerdo que permita afrontar la coyuntura de manera conjunta y responsable.

Cabe señalar que del primer encuentro tomaron parte autoridades de ambas provincias, y representantes de las cámaras y cooperativas tabacaleras de Jujuy y Salta, además de representantes de la industria.