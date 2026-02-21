Anunciaron licitación para zona franca minorista de La Quiaca

"Se firmó el llamado a la licitación por la zona franca de venta minorista en la ciudad de La Quiaca", anunció el vicegobernador Alberto Bernis, dando a conocer la decisión tomada por el gobernador Carlos Sadir.

"En un contexto difícil del país, esta determinación es muy importante porque tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo y con la generación de fuentes de trabajo", afirmó en conferencia de prensa, junto al ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud.

El vicegobernador remarcó que se trata de un logro construido a lo largo de los años, con la participación de distintos sectores de la política a nivel provincial y también municipal.

En cuanto a la relevancia y potencial de la decisión, Bernis sostuvo: "Por estudios de mercado sabemos que en la zona franca de Iquique casi el 60% de las ventas se producen por personas que concurren del sur de Bolivia o del norte de Argentina, así que La Quiaca puede atraer todo ese gran caudal de clientes para poder ofrecer sus productos". De acuerdo a esto, la propuesta tendrá un efecto directo en las inversiones para el desarrollo de infraestructura enfocada en el turismo. "Esta zona franca va a significar una diversidad de inversiones para la provincia de Jujuy y para el país", recalcó el vicegobernador.

Por su parte, el ministro Abud indicó que el llamado a licitación se genera "luego de haber puesto en funcionamiento el parque industrial y la zona franca de Perico". En ese marco, "vemos una oportunidad de seguir con el desarrollo y el cambio de la matriz productiva", planteó. También hizo hincapié en la importancia regional del proyecto. "Entendemos que se va a generar un polo de desarrollo y un corredor comercial entre Perico, La Quiaca, Jama y también Iquique. Es una oportunidad de generar empleo para América Latina, podemos convertirnos en eje con esta zona franca de venta minorista", auguró.

En cuanto a los plazos, indicó que "para fines de abril se conocerá en concreto quiénes se presentan a esta licitación y se estará adjudicando en poco tiempo, siguiendo los plazos que fija la ley". En tal sentido, recalcó: "Hacemos gran hincapié en la participación de empresarios locales, que sean jujeños quienes generen riqueza para un desarrollo sustentable de la provincia".

"La inversión va a depender del proyecto que presenten quienes liciten", precisó Abud y estimó que puede rondar entre los 5 y 20 millones de dólares.

En cuanto al funcionamiento de la zona franca, indicó que "se va a desarrollar un área de duty free, un área comercial, un área industrial y el área de venta minorista. Los que vayan a comprar al área de venta minorista tendrán una franquicia de 600 dólares, que será acumulable por familia. Van a poder acceder sin impuestos a la compra de todo tipo de bienes", planteó, puntualizando en la oportunidad de adquirir desde vehículos hasta bebidas. "La zona franca es una zona libre de impuestos. Si hay productos que no se fabrican en la Argentina, se pueden ingresar; se pueden procesar productos e industrializar productos; se pueden comercializar productos y exportar también libre de aranceles", remarcó.